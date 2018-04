Ungheria | per il sovranista Orban altri quattro anni al comando

Elezioni in Ungheria - Viktor Orban vince ancora : “Opportunità per difendere il Paese” : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le Elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010. Affluenza record al voto. Le prime parole del leader: "Vittoria opportunità per difendere l'Ungheria".Continua a leggere

Ungheria al voto : Orban stravince con il 49% - è il terzo mandato di fila. «Un successo per difendere il Paese» : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010 in un voto che ha visto nel Paese un'affluenza record. Il...

Ungheria : alle 17 affluenza al 63 - 2% - superata soglia 2014 : L'affluenza alle elezioni in Ungheria ha già superato quella complessiva della precedente tornata elettorale del 2014: alle 17 ha votato il 63,2% degli aventi diritto, rispetto al 61,7 di quattro anni ...

La ricetta economica di Orban garanzia di consenso - ma l’Ungheria perde terreno : Riconferma quasi certa per il premier anche grazie a buoni fondamentali e aiuti alle famiglie. Ma l’Ungheria è ancora lontana dall’Occidente e perde terreno dai vicini ...

La ricetta economica di Orban garanzia di consenso - ma l'Ungheria perde terreno : BUDAPEST - Per tutta la campagna elettorale Viktor Orban ha attaccato i migranti islamici, le istituzioni di Bruxelles e il miliardario George Soros, inventando nemici e alimentando la paura. Ma è con ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 10-5 - le pagelle del Settebello. Bodegas e Di Fulvio super : Arriva il pronto riscatto per la nazionale italiana di Pallanuoto, impegnata a Rijeka nelle super Final di Europa Cup. Dopo la clamorosa battuta d’arresto all’esordio con la Spagna, gli azzurri vincono con l’Ungheria per 10-5 e tornano in piena corsa per un risultato di prestigio. Match giocato benissimo dalla compagine di Sandro Campagna, perfetta praticamente in ogni fondamentale. Andiamo a rivivere l’incontro con le ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup. Italia avanti 5-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup. Italia avanti 2-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...