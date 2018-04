Ungheria | Osce | ‘Voto minato da faziosità | xenofobia dei media e finanziamenti opachi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018) Viktor Orban ha vinto le lelezioni politiche in, conquistando il terzo mandato alla guida del governo di Budapest, ma la possibilità degli elettori di esprimere alle urne un voto pienamente informato è stata minata dalla retorica xenofoba e dalladei, che hanno limitato il vero dibattito politico. Ad affermarlo sono gli osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. “Gli elettori hanno avuto un’ampia rosa di opzioni politiche – è l’analisi dell’– ma intimidazione e retorica xenofoba,deialla campagna elettorale hanno ridotto lo spazio per il genuino dibattito politico, intralciando la possibilità degli elettori di esprimere una scelta pienamente informata”. Secondo l’organizzazione la gestione tecnica dell’evento elettorale è stata ...