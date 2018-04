Ungheria | Orban vince le elezioni con oltre il 49% dei voti

Elezioni in Ungheria - Viktor Orban vince ancora : “Opportunità per difendere il Paese” : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le Elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010. Affluenza record al voto. Le prime parole del leader: "Vittoria opportunità per difendere l'Ungheria".Continua a leggere

Ungheria - Orban stravince le elezioni con quasi il 50% : ha la maggioranza per cambiare la costituzione : Viktor Orban sarà per la terza volta premier d’Ungheria. Il primo ministro anti-immigrati ha stravinto le elezioni conquistando il 49,5% dei voti e, con quasi la totalità delle schede scrutinate, il suo partito Fidesz ha ottenuto 133 dei 199 seggi, percentuale che gli darebbe anche la super maggioranza dei due terzi necessaria per i cambiamenti costituzionali. Potrà così continuare a sviluppare il suo progetto di “democrazia ...

Schiaffo all'Unione europea Trionfo di Orban in Ungheria Verso la maggioranza dei 2/3 : Si profila un Trionfo oltre le attese per Fidesz, il partito conservatore del premier ungherese Viktor Orban (Fidesz). Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative, con il 75% dei voti scrutinati, Fidesz conquisterebbe 134 seggi... Segui su affaritaliani.it

