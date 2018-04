Ungheria | Orban conquista il terzo mandato | “Difenderò il Paese”

Schiaffo all'Unione europea Trionfo di Orban in Ungheria Verso la maggioranza dei 2/3 : Si profila un Trionfo oltre le attese per Fidesz, il partito conservatore del premier ungherese Viktor Orban (Fidesz). Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative, con il 75% dei voti scrutinati, Fidesz conquisterebbe 134 seggi... Segui su affaritaliani.it

