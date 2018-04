Ungheria | Orbán a un passo dal traguardo dei due terzi di seggi che gli consentirà di

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ungheria : Ue "vittoria Orban elezioni? No pericolo per democrazia Europa" : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Ungheria, Viktor Orban stravince Elezioni, Ue 'vittoria non pericolo per democrazia". , 9 aprile, . I risultati.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ungheria : Ue “vittoria Orban elezioni? No pericolo per democrazia Europa” : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: risultati Elezioni Ungheria, Viktor Orban stravince il voto, "Difensore contro l'invasione islamica". Ue, "no pericolo per democrazia" (9 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Elezioni Ungheria : Orbán rivince le elezioni - è al terzo mandato consecutivo : Ungheria - I dati sono ancora provvisori, ma c’è una certezza: Viktor Orbán sarà premier per il terzo mandato consecutivo. Il leader nazionalconservatore e sovranista si attesterebbe infatti al 49,5% dei consensi, una percentuale che si traduce nella maggioranza assoluta dei seggi, anche se probabilmente non avrà la maggioranza dei due seggi che gli consentirebbe di proseguire quella politica ispirata senza tante mezze misure a quella di ...

Ungheria al voto : Orban stravince con il 49% - è il terzo mandato di fila. «Un successo per difendere il Paese» : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010 in un voto che ha visto nel Paese un'affluenza record. Il...

Viktor Orban - l’ultranazionalista che ha stravinto (ancora) in Ungheria : Ancora volta Viktor Orban ha vinto le elezioni in Ungheria, con il terzo mandato consecutivo si conferma così il primo ministro più longevo dell’Unione Europa, dopo la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ultraconservatore, sovranista e anti-immigrati, Viktor Orban con il suo partito Fidesz ha ottenuto 133 seggi su 199, il 45,9 per cento dei voti, alle elezioni che si sono svolte domenica 8 aprile nel Paese. Il doppio dell’altro partito ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Risultati Ungheria : Orban stravince Elezioni “uniti contro invasione Islam” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Risultati Elezioni Ungheria, Viktor Orban stravince il voto, "vittoria storica per la madrepatria. Difensore contro l'invasione islamica (9 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Ungheria - per il sovranista Orban altri quattro anni al comando : ... il partito Fidesz è stato il motore legislativo che ha permesso al premier di mettere il bavaglio a varie istituzioni e settori della società, dai media alla giustizia, ma anche economia e cultura. ...

Ungheria - Orban vince le elezioni con oltre il 49% dei voti - : La coalizione comprende il partito conservatore Fidesz e il Partito popolare democratico cristiano , KDNP, . Il partito di destra Jobbik è arrivato secondo con circa il 20 percento dei voti e 23 seggi;...

Elezioni in Ungheria - Viktor Orban vince ancora : “Opportunità per difendere il Paese” : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le Elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010. Affluenza record al voto. Le prime parole del leader: "Vittoria opportunità per difendere l'Ungheria".Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : elezioni Ungheria - Orban vince con quasi il 50% dei voti - 9 aprile 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: centrodestra unito, Salvini esclude alleanze con Pd e cerca intesa con M5s. Orban vince in Ungheria , 9 aprile 2018,

Ungheria - Orban stravince le elezioni con quasi il 50% : ha la maggioranza per cambiare la costituzione : Viktor Orban sarà per la terza volta premier d’Ungheria. Il primo ministro anti-immigrati ha stravinto le elezioni conquistando il 49,5% dei voti e, con quasi la totalità delle schede scrutinate, il suo partito Fidesz ha ottenuto 133 dei 199 seggi, percentuale che gli darebbe anche la super maggioranza dei due terzi necessaria per i cambiamenti costituzionali. Potrà così continuare a sviluppare il suo progetto di “democrazia ...

Viktor Orban vince le elezioni in Ungheria con quasi il 50% dei voti : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010 in un voto che ha visto nel Paese un'affluenza record. Il partito di governo Fidesz, secondo i risultati diffusi quando lo spoglio era ormai oltre l'80%, conserva la maggioranza assoluta nel parlamento con il 49% dei consensi. Secondo è il partito Jobbik con il 20%, terza l'alleanza socialisti-verdi con ...

Viktor Orbán ha vinto ancora in Ungheria : Sarà per la terza volta primo ministro: il suo partito Fidesz ha ottenuto la maggioranza dei seggi The post Viktor Orbán ha vinto ancora in Ungheria appeared first on Il Post.

Ungheria - Orban conquista il terzo mandato : “Difenderò il Paese” : Ungheria, Orban conquista il terzo mandato: “Difenderò il Paese” Il partito di governo Fidesz, secondo i risultati diffusi a spoglio quasi concluso, conserva la maggioranza assoluta nel Parlamento con il 49% dei consensi Continua a leggere