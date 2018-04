Un' area verde per ricordare la strage nascosta

Bar e area verde all'ex tiro a segno Arcieri trasferiti : Nel 2010 il ministero dell'Economia con il Comune aveva anche condiviso un programma di valorizzazione che prevedeva la cessione all'Amministrazione della proprietà, ma a condizioni ritenute non ...

Con i robot rasaerba Cub Cadet XR è possibile curare l’area verde tramite un’app : Con i robot rasaerba della nuova serie XR di Cub Cadet è possibile rilassarsi o dedicarsi ad altre attività mentre tagliano l'erba in completa autonomia. tramite a un'app per smartphone è possibile monitorare l'avanzamento nella falciatura, lo stato di carica e il tempo di attività del robot, con la facoltà di programmare singolarmente i tempi di taglio e di avviare la diagnosi automatica in caso di segnalazione di errore. L'articolo Con i ...

Ravenna - ex Anic. Bocconi avvelenati in un'area verde : Ravenna, 18 febbraio 2018 - Quasi un chilo di polpette avvelenate e ossa di animali , abbandonate nel bel mezzo di un' area verde condominiale in via Lago Maggiore . L'inquietante scoperta è stata ...

Unisalute Numero Verde : contatti area clienti 800 gratuito per prenotazione via telefono : Volete saperne di più su Unisalute? Siete alla ricerca di informazioni e volete sapere come contattarli? Avete già sottoscritto il contratto e vi servono ulteriori chiarimenti? Ebbene Unisalute mette a disposizione per l’area clienti, e per tutti coloro semplicemente interessati a ulteriori notizie, un Numero Verde 800 gratuito. Vediamo come procedere per trovarlo attraverso i contatti del sito e come fare per la prenotazione via ...

NoiPA Numero Verde : assistenza area riservata - cedolino stipendio - recupero e modifica password : Vediamo nello specifico a cosa serve NoiPA, il Numero Verde da contattare, come accedere all’area riservata, come visualizzare e scaricare il proprio cedolino stipendiale ed infine come recuperare e modificare la password. NoiPA (Noi Pubblica Amministrazione) si occupa di gestire gli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione, in particolare relativamente all’ elaborazione, alla liquidazione e alla consultazione. Si tratta ...