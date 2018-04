Una stella di neutroni in un guscio di gas

Castellammare - Villa comUnale - multe a raffica della Municipale. Ma restano i venditori abusivi : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Task force dei carabinieri nelle zone della movida, 250 persone controllate e 89 perquisizioni Castellammare - Festival dei ragazzi al Severi per l'...

Lotto e SuperEnalotto - premi stellari per quattordici fortUnati giocatori : SuperenaLotto, continua la caccia al magico 6: Nessun "6" nel concorso di sabato 7 aprile del SuperEnaLotto, con il Jackpot che sale a 126,3 milioni, il quinto premio più alto nella storia del gioco...

Rita Dalla Chiesa : ‘Mia figlia cresciuta da Fabrizio - con Carlotta e Stella siamo Una famiglia’ : Attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook, Rita Dalla Chiesa ha commentato un suo stesso post in cui condivideva la versione di Robbie Williams di My Way per difendersi dagli attacchi ricevuti in seguito alla sua affermazione pronunciata ad Amici sul fatto che lei, la seconda moglie di Fabrizio Frizzi (scomparso a 60 anni), Carlotta, e la piccola Stella, figlia del conduttore, siano come una famiglia. In particolare, la presentatrice ha ...

Video e testo La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini - Una storia d’amore impossibile : La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini è uno dei singoli più apprezzati del cantautore bolognese. Contenuto nell'album La teoria dei colori, La nuova stella di Broadway è stato il terzo brano ad essere rilasciato in radio. Il Videoclip ufficiale ha raggiunto, alla data odierna, più di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube e su Vevo. La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini è stata ispirata dal celebre film Chicago con ...

Rita Dalla Chiesa : ‘Mia figlia cresciuta da Fabrizio - con Carlotta e Stella siamo Una famiglia” : Attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook, Rita Dalla Chiesa ha commentato un suo stesso post in cui condivideva la versione di Robbie Williams di My Way per difendersi dagli attacchi ricevuti in seguito alla sua affermazione pronunciata ad Amici sul fatto che lei, la seconda moglie di Fabrizio Frizzi (scomparso a 60 anni), Carlotta, e la piccola Stella, figlia del conduttore, siano come una famiglia. In particolare, la presentatrice ha ...

“Lato b da infarto”. Cristiano Ronaldo - poco dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare Una foto hot. Un ‘regalo’ molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...

Frizzi - parla Rita Dalla Chiesa : 'Con Carlotta e Stella ora siamo Una famiglia' : 'Voglio profondamente bene a Carlotta e Stella . Loro due erano l'amore di Fabrizio'. Sono le parole piene di affetto di Rita Dalla Chiesa che, a poco più di una settimana Dalla scomparsa, ha ...

Fabrizio Frizzi - Rita Dalla Chiesa dopo la morte dell'ex marito : 'Con Carlotta e Stella ora siamo Una famiglia' : 'Voglio profondamente bene a Carlotta e Stella . Loro due erano l'amore di Fabrizio'. Sono le parole piene di affetto di Rita Dalla Chiesa che, a poco più di una settimana Dalla scomparsa, ha ...

Calabria - La Stella del Sud per il sociale : la cooperativa interviene a sostegno di Una madre in gravi difficoltà economiche : Un posto di lavoro è difficile da trovare all'interno del Meridione e per questo chi investe oltre a esporsi come garante di economia assume anche un ruolo sociale. La funzione sociale, come prevede ...

Spazio - 2018 stellare per SpaceX : Musk lancia con successo i satelliti Iridium e ottiene l’approvazione per costruire Una costellazione da 12.000 satelliti : È solo la metà di marzo, ma SpaceX ha già avuto un anno stellare. Dopo aver lanciato il razzo Falcon Heavy con successo nello Spazio, inviando in un’orbita intorno al sole la Tesla Roadster di Elon Musk e catturando l’immaginazione del pubblico allo stesso tempo, questa mattina un razzo Falcon 9 ha lanciato con successo 10 satelliti Iridium utilizzati per le telecomunicazioni dalla Vandenberg Air Force Base, in California. E lunedì SpaceX si ...

Elezioni comUnali 2018 - ecco quando si vota a Torre del Greco - Castellammare e Boscoreale : E' arrivata l'ufficialità. Con il decreto del ministro dell'Interno, Marco Minniti , è stata fissata la data delle Elezioni comunali 2018, per il rinnnovo dei Consigli comunali e la scelta dei sindaci ...

28 Marzo 2018- Si conclude con Una vittoria contro i Nero Stellati l' ultima giornata di Campionato Juniores girone I dell'Olympia Agnonese ... : ... nelle festività pasquali trascorrerà una serata con i ragazzi presso un noto ristorante e offrirà una cena per ringraziarli e per passare una serata all'insegna dello sport in amicizia

Carlotta Mantovan e la figlia Stella/ La moglie di Fabrizio Frizzi : ai funerali il dono di Una consapevolezza : Carlotta Mantovan e la figlia Stella: Fabrizio Frizzi e l'addio doloroso alla moglie, "avremo poco tempo per noi". Il lutto e il ricordo di Patrizia Mirigliani: "a Miss Italia scoccò.."(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:24:00 GMT)

La nuova moda è regalare Una stella : Il 2018 è un anno ricco di straordinari eventi astronomici. A cominciare dal 31 gennaio quando, dopo 152 anni, si è potuto ammirare uno spettacolo celeste straordinario con Superluna, Luna Blu (seconda luna piena del mese) e Luna di Sangue (grazie all'eclissi lunare). Poi il 15 febbraio, il 13 luglio e l'11 agosto con tre eclissi parziali del Sole e da marzo a dicembre le congiunzioni dei pianeti. Fino ad arrivare alla cometa di Natale visibile ...