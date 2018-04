Una maestra di Varedo Monza è stata arrestata per aver picchiato bambini | Dillo a

Monza - costrizioni e schiaffi : arrestata Una maestra violenta : Roma, 9 apr. , askanews, Un'insegnante di 45 anni di un istituto scolastico di Varedo , Monza, è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti su bambini tra i 4 e i 6 anni. L'indagine, ...

“Maestra - sai che papà…”. E lei lo contatta subito. Una volta svelato quel segreto che il piccolo non riusciva più a nascondere - la vita della sua famiglia cambia di colpo : “Non ci sono parole per ringraziarla” : Storie uniche. Talmente speciali e commoventi che, purtroppo, se ne sentono poche. Ma quando si avvera ‘il miracolo’ non si può fare a meno di renderle note, perché è sempre emozionante scoprire che, di colpo, certe vite possono virare verso la felicità. E la gratitudine incondizionate, perché di questo si tratta. Un asilo, un piccolo alunno, Camden, 4 anni, e un’insegnante, Nancy Bleuer. Tutto ha inizio quando la ...

Mestre - genitore come Una furia a scuola : maestra aggredita si sente male - ricoverata in ospedale : Si è presentato a scuola giovedì mattina. Al collaboratore scolastico che l'ha avvicinato all'ingresso ha detto che aveva urgenza di parlare con la maestra del figlio. Così sono andati a chiamare l'...

Adult baby - parla Una “maestra” : “Do’ la pappa e cambio il pannolino ad adulti che fanno finta di essere bambini” : Adult baby, parla la maestra Proudence. Lo fa intervenendo ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il primo contatto con il mondo degli Adult baby: “Ero andata ad un evento e ho visto per la prima volta un angoletto colorato con i colori ed i lettini per gli Adult baby. Era la prima volta che comparivano in ...

Maltrattamenti su studenti : quando Una maestra si trasforma in carnefice Video : È accaduto alle porte di Roma, a Pomezia, l’ultimo atto di aggressione di tre maestre nei confronti di bambini [Video]di una #Scuola materna. L'illecito ha fatto scattare l’operazione ad opera dei carabinieri che ha portato, su disposizione del Gip di Velletri, all'arresto delle insegnanti. L’indagine eta dalle Forze dell’Ordine è scattata in to alla denuncia di qualche genitore allarmatosi a causa dell'anomala tendenza violenta del figlio, a ...

Narcotizza gli alunni per andare a farsi Una lampada : condannata maestra d’asilo : January Neatherlin, 32 anni, era maestra e titolare di un asilo nido in cui ospitava bambini dai sei mesi ai quattro anni. Era solita sedarli con della melatonina per farli dormire mentre lei poteva andare ad abbronzarsi e a fare sport. È stata condannata a 21 anni e 4 mesi di carcere.Continua a leggere

Maestra presa a schiaffi da Una mamma : Napoli, 9 mar. (Adnkronos) – Aggressione ai danni di una Maestra a Villaricca, in provincia di Napoli. La madre di un alunno della scuola elementare ‘G. Rodari’ ha schiaffeggiato la Maestra all’esterno dell’istituto, per ragioni ancora ignote. La Maestra si è recata in ospedale per farsi medicare. Al momento non risulta che la donna abbia presentato querela. L'articolo Maestra presa a schiaffi da una mamma sembra ...

Madre di alunno prende a schiaffi Una maestra nel Napoletano : Una Madre di un alunno di terza elementare ha preso a schiaffi una maestra, afferrandola anche per i capelli, all'esterno della scuola frequentata dal figlio. È accaduto all'istituto scolastico ...

Corano - arabo e botte ai bimbi : indagata Una maestra abusiva : Aveva creato nella sua casa una attività di insegnamento per bambini. Così una cittadina originaria del Bangladesh di 33 anni, residente a Maniago, è stata finita nei guai con la legge italiana.Bastonate agli alunniNella scuola abusiva creata nella sua abitazione insegnava i i fondamenti del Corano e della lingua araba con lezioni che prevedevano l’uso quotidiano di ripetute punizioni corporali perpetrate con bastoni di legno. Come ...

Treviso - investita da un 86enne mentre attraversa : muore Una maestra : Tremendo incidente questa mattina e per una insegnante di Mestre non c'è stato nulla da fare. Alle 7.15, Anna Michilin, 62 anni, è stata investita da un'auto guidata da un 86enne lungo il Terraglio ...