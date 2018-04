Un via vai di perturbazioni in settimana

'Vai via e cercati un lavoro' - lite tra madre e figlio ad Augusta : Nel pomeriggio di ieri, un uomo abitante in Augusta telefonava alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Augusta , SR, per segnalare una lite familiare in corso con la propria madre ...

Vai via - Come ti permetti : il momento dello sputo a Nardella : Lo sputo contro Dario Nardella. Il sindaco di Firenze oggi era sceso in piazza per portare la solidarietà della città alla comunità senegalese, infuriata per la morte di Idy Diene, il connazionale ammazzato al ponte Vespucci da Roberto Pirrone, 65enne italiano residente nel capoluogo Toscano.La protesta della comunità ieri sera era già sfociata in rivolta, con il centro devastato al passaggio del piccolo corteo di circa 100 persone. Oggi la ...