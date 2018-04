Un trailer celebra l' uscita delle serie di Outlast su Nintendo Switch

Due nuovi trailer celebrano il lancio di Crisis on the Planet of the Apes per HTC Vive - Oculus Rift e PlayStation VR : L'ultimo titolo di 20th Century Fox, Crisis on the Planet of the Apes, è finalmente arrivato e per celebrare il lancio, la compagnia ha rilasciato alcuni video che sfoggiano il nuovo gioco VR.Come riporta Dualshockers, il titolo è ambientato tra "L'Alba del Pianeta delle Scimmie" e "Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie". Crisis on the Planet of the Apes VR permetterà ai giocatori di sperimentare l'universo del franchise dal punto di vista ...

The Council : pubblicato il trailer di lancio che celebra l'uscita del primo episodio : Come già vi avevamo segnalato, oggi, 13 marzo, è la data di pubblicazione del primo episodio di The Council, l'avventura narrativa di Big Bad Wolf e Focus Home Interactive.Come riporta Dualshockers, il primo episodio è intitolato The Mad Ones e i giocatori vestiranno i panni di Louis de Richet mentre si reca sull'isola privata di Lord Mortimer per scoprire dove si trova sua madre.Gli ospiti includono personaggi storici come George Washington e ...

Sword Art Online : Fatal Bullet celebra il lancio con un interessante trailer : Sword Art Online: Fatal Bullet è un ibrido tra uno sparatutto e un gioco di ruolo e d'azione assolutamente unico, ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di celebrare il lancio del gioco con un nuovo trailer, che possiamo vedere di seguito: Diventa l'eroe di Gun Gale Online nel nuovo gioco del franchise di Sword Art Online: Fatal Bullet. Esplora gli scenari unici e realistici ...