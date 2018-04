Un po' di Italia nel primo test supersonico di Virgin Galactic

Google porta il pulsante “Altri risultati” nelle ricerche da mobile anche in Italia : Google sta testando un nuovo pulsante "Più risultati" nella versione mobile delle ricerche, con la possibilità di caricare nuovi risultati se quelli visualizzati non sono soddisfacenti. L'articolo Google porta il pulsante “Altri risultati” nelle ricerche da mobile anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Da Mussolini alle stragi della mafia : la storia d’Italia nelle foto della Scientifica : Da Mussolini alle stragi della mafia: la storia d’Italia nelle foto della Scientifica A Roma un percorso tra documenti e scatti, molti dei quali inediti, per la prima a disposizione di tutti i cittadini Continua a leggere

Alcoa - nelle newco Italiana i sindacati entreranno in cda : MILANO - I lavoratori di Alcoa avranno una quota del 5% della nuova società, post acquisizione da parte di Sider Alloys, e un posto in Consiglio di sorveglianza. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo ...

Ai lavoratori una quota del 5% e un posto nel Consiglio dell'ex Alcoa - prima volta in Italia : "Una prima assoluta in Italia". Cosi' il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha definito la decisione presa al tavolo sull'ex Alcoa con Sifer Alloys e sindacati: il conferimento del 5% del capitale della nuova società ad un'associazione dei lavoratori che avrà anche un posto nel Consiglio di sorveglianza."Sarà il primo caso - ha aggiunto - in cui i lavoratori partecipano alla gestione dell'azienda e se lo sono ...

Eurostat : Italia prima in Ue per nuove cittadinanze nel 2016 : Quasi un milione di persone ha ottenuto la cittadinanza in uno dei Paesi membro dell'Ue nel 2016, con dati in crescita rispetto agli anni precedenti. In termini assoluti, con l'ok a 201.591 ...

Terremoti nel centro Italia : sciame sismico a Macerata : L'istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia elenca i dati dello sciame sismico registrato negli ultimi 30 giorni nel centro Italia.

Damien Rice in Italia nel 2018 - 3 concerti a luglio tra Roma e Catania : date e prezzi dei biglietti in prevendita : Damien Rice in Italia nel 2018 per tre imperdibili appuntamenti dal vivo: il cantautore irlandese farà tappa nel nostro Paese a luglio! Tra i migliori cantautori internazionali degli ultimi anni, con il suo Wood Water Wind Tour Damien Rice porta in Italia la sua musica e l'ultimo album in studio, My Favourite Faded Fantasy (2014). Il cantane e musicista si esibirà durante l'estate in tre date in programma a luglio in location ...

Abuso nell’uso dei dati : Facebook sospende società con sede in Italia : I responsabili del social hanno rimosso CubeYou.com, il cui Ceo è Federico Treu, per il sospetto di aver rivenduto i dati degli utenti raccolti nel corso degli anni

Ladri al GfVip : incredibile furto nella casa più spiata d'Italia. Spariti divani - addobbi e cucine : Durante le trasmissioni è la più controllata e spiata d'Italia. A riflettori spenti, però, le cose cambiano. E così anche nella casa del Grande Fratello sono entrati in azione i Ladri. Non trovando ...

Redditi Europa : ecco chi guadagna di più e di meno nel Vecchio Continente - il caso Italia : Grazie ai dati forniti dall'agenzia europea di statistica sui Pil europei, riferiti però al 2015, possiamo avere un quadro chiaro sui Redditi medi dei paesi europei, compresa l'Italia, dove molto ...

Chi sono i Prigionieri del silenzio - i detenuti Italiani nelle carceri straniere : Lontani da casa e dai familiari. Rinchiusi in carceri a volte disumane. Privati del diritto alla salute e a un equo processo. È la condizione che accomuna molti dei 3.278 italiani detenuti all'estero. ...