Un morto in scoppio auto | ipotesi bomba

Lascia il figlio in auto - poi lo scoppio : morto con il collega a Pasqua|video|foto : Deceduti nell’esplosione di un serbatoio di farina in essiccazione, dove c’era un processo di combustione in corso. Il figlio di una delle vittime aspettava il padre in auto

Scoppio in cantina : un morto. “No fuga gas” : Bologna, 16 feb. (AdnKronos) – Un uomo di circa 60 anni è morto in un’esplosione intorno alle 13 nella cantina di in una palazzina di via Pietro Canonici, una traversa di via Toscana in zona San Ruffillo, alla periferia di Bologna. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare ma per ora si escluderebbe una fuga di gas. E’ stato un vicino a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili ...