Un elfo umano approda in tv | nello studio domenicale è subito effetto shock

Blastingnews

: L'elfo umano - eleonora1973sin : L'elfo umano - snagherone2 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Libero_official : Vota il sondaggio -

(Di lunedì 9 aprile 2018) A confronto, gli amati 'ritocchini' che stravolgono l'aspetto dei comuni mortali sono un'inezia, il Ken e la Barbie umani che sono arrivato persino a farsi levare le costole per avere la vita sottile o la donna con il seno più grande del mondo, sono dei principianti. La galleria dei 'fenomeni' mostruosi, per qualcuno da baracone, proposta nel contenitore televisivo del dì di festa 'Domenica live' di Barbara D'Urso si arricchisce di un personaggio ineguagliabile. Orecchie a punta, enormi occhi turchini, pelle diafana: con quest'aspetto Luis Padron, un ragazzo argentino di 26 anni, ha sbalordito lotelevisivo per le sembianze da. Luis non accettava di avere un aspetto anonimo da comune mortale. Allora si è sottoposto a 40 interventi per diventare una creatura fantastica. E se ne vanta. Da bullizzato a folletto Il naso l'ha rifatto due volte, si è concesso poi un ...