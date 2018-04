Ultim'ora - strage in Germania : 3 morti e 30 feriti Video : Ritorna il terrore degli attentati in Germania [Video]. Un #furgone si è lanciato a tutta velocita' su turisti e passanti. Coinvolti principalmente i clienti di un ristorante seduti ai tavolini all'esterno, all'aperto. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio nella citta' di #Münster, centro nella regione nord-occidentale della Germania, a nord di Dortmund. Ammonta - per adesso - a tre morti e circa trenta feriti il bilancio della terribile ...

UltimE NOTIZIE/ Di oggi - Ultim'ora : elezioni Ungheria - Orban vince con quasi il 50% dei voti - 9 aprile 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: centrodestra unito, Salvini esclude alleanze con Pd e cerca intesa con M5s. Orban vince in Ungheria , 9 aprile 2018,

Ultim'ora - strage in Germania : 3 morti e 30 feriti : Ritorna il terrore degli attentati in Germania. Un furgone si è lanciato a tutta velocità su turisti e passanti. Coinvolti principalmente i clienti di un ristorante seduti ai tavolini all'esterno, all'aperto. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio nella città di Münster, centro nella regione nord-occidentale della Germania, a nord di Dortmund. Ammonta - per adesso - a tre morti e circa trenta feriti il bilancio della terribile strage (sei ...

Ultime notizie/ Di oggi - Ultim'ora : centrodestra unito - Salvini "mai col Pd - fiducioso su M5S" (9 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il centrodestra rimane unito. Oltre 100 morti in Siria. Sventato attentato alla mezza maratona di Berlino. Bis Ferrari in Formula 1 (9 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 00:58:00 GMT)

“I miei ritocchi? Ecco la verità” - parla Raffaella Fico. Negli Ultimi tempi ad ogni suo scatto social gli utenti la “massacrano” mettendo in risalto tutti i suoi presunti interventini. La ex di Balotelli - allora - ha deciso di svelare tutto : Rifatta sì o rifatta no? Non è mai uscite definitivamente dai radar e sui social è seguitissima. Ma ogni volta che posta un suo scatto, più di qualcuno la attacca: il seno è rifatto? Le labbra sono rifatte? Parliamo di Raffaella Fico. Ospite di Domenica Live, la showgirl partenopea ha però voluto smentire di essersi rifatta. L’ex compagna di Mario Balotelli non ha mai ceduto al fascino del bisturi. I suoi segreti di bellezza sono tanto ...

UltimE NOTIZIE/ Di oggi Ultim'ora video : Raikkonen investe meccanico Ferrari - incidente ai box al cambio gomme : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incidente Ferrari al cambio gomme, Raikkonen investe meccanico della posteriore sinistra. Probabile gamba rotta, il finlandese si ritira (8 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Eurostat : Italia ancora penUltima in UE per tasso laureati - 1 su 6 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ultime notizie/ Di oggi - Ultim'ora Elezioni Ungheria : Viktor Orban verso vittoria - tra economia e promesse : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Elezioni in Ungheria, Viktor Orban verso la larga vittoria, legge elettorale permettendo. promesse economiche e sondaggi, gli scenari (8 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:58:00 GMT)

Italia ancora penUltima nella classifica dei laureati : lo dice l'Eurostat : Per le donne la percentuale delle persone che ha una laurea nel cassetto sale al 18,9% delle persone tra i 15 e i 64 anni, dato peggiore in Ue (29,7% la media) dopo la Romania. Dal 2008 ad oggi le donne con la laurea in Italia hanno guadagnato 4,9 punti contro 7,8 della media Ue.La situazione migliora leggermente se si guarda alla fascia tra i 25 e i 34 anni, ovvero dei giovani che dovrebbero aver completato il loro percorso formativo, con ...

UltimE NOTIZIE/ Di oggi - Ultim'ora Brasile : Lula si è consegnato in carcere per scontare i 12 anni - 8 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Brasile, l'ex presidente Lula si è consegnato alla polizia, sconterà 12 anni di carcere. 8 aprile 2018.

Coppa Davis oggi - Italia-Francia : orario d'inizio Ultimi singolari. Su che canale vederli in tv? Il programma completo : Entrambi i singolari saranno trasmessi in diretta tv su Supertennis , canale 64 del digitale terrestre, , in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 8 ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Sassuolo : Abate ancora out. Ultime novità live e quote (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Sassuolo: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti. Gennaro Gattuso dovrebbe cambiare due giocatori rispetto al pareggio nel derby di mercoledì(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:32:00 GMT)

Coppa Davis oggi - Italia-Francia : orario d’inizio Ultimi singolari. Su che canale vederli in tv? Il programma completo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Francia oggi domenica 8 aprile si chiude il lungo weekend riservato ai quarti di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. Italia e Francia sono pronte per affrontarsi nell’ultima giornata di un confronto durissimo che vale un posto in semifinale contro la vincente di Spagna-Germania. Attualmente i transalpini sono in vantaggio 2-1 dopo aver vinto il doppio di ieri, gli azzurri sono costretti ...

Ultime notizie/ Di oggi - Ultim'ora : Di Maio corteggia il Pd che per ora rifiuta (8 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continuano le schermaglie a distanza tra partiti. Arrestato in Vaticano un Monsignore con l'accusa di pedopornografia. Paura in Germania. (8 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 05:07:00 GMT)