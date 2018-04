Ultimo ha annunciato due concerti molto speciali a Roma e Milano

news.mtv

(Di lunedì 9 aprile 2018) Poche settimane prima dell’inizio del suo Peter Pan Live Tour 2018,hadue live decisamentein programma a novembre., esageriamo !?!? Un post condiviso da(@peterpan) in data: Apr 4, 2018 at 10:00 PDT Il vincitore delle “Nuove proposte” a Sanremo 2018 per la primissima volta salirà sul palco dei due palazzetti più importanti d’Italia: il Palalottomatica die il Mediolanum Forum di. Qui sotto trovi tutte le informazioni sugli show compresi gli orari e i prezzi dei biglietti. Venerdì 2 novembre 2018 –, Palalottomatica Apertura Porte: ore 19.00Orario Inizio: ore 21.00Prezzi Biglietti:Parterre In Piedi – Pre-Show Experience Ticket – €60,00 + €4,50 diritti di prevenditaParterre In Piedi: €30,00 + €4,50 diritti di prevendita1°Anello “A” Numerato: €35,00 + €5,25 diritti di ...