calcioweb.eu

: Udinese, squadra subito in ritiro - infoitsport : Udinese, squadra subito in ritiro - infoitsport : Udinese, squadra in ritiro da oggi -

(Di lunedì 9 aprile 2018) All’indomani della sconfitta casalinga per 2-1 con la Lazio, ottavo stop di fila in Serie A l’ha deciso di mandare laindaper preparare al meglio la sfida di sabato prossimo a Cagliari. Lo ha reso noto il club friulano con un comunicato sul suo sito ufficiale: “Per preparare al meglio la partita di sabato con il Cagliari, la società ha deciso che lainizierà ilda, lunedì 9 aprile. L’Calcio sta anche valutando se anticipare la partenza per la Sardegna a giovedì per dare 24 ore in più ai giocatori per acclimatarsi alle temperature, previste significativamente più alte di quelle di Udine”. (AdnKronos) L'articoloindasembra essere il primo su CalcioWeb.