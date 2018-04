Udinese | Oddo | no premeditazione Rocchi

Panchina Udinese - Oddo rischia : gli ultimi aggiornamenti : Panchina Udinese – Altra sconfitta per l’Udinese, questa volta davanti al pubblico amico contro la Lazio, si tratta dell’ottavo ko consecutivo, crisi con pochi precedenti. L’arrivo in Panchina di Oddo aveva portato gli effetti sperati ma adesso si tratta solo di un lontano ricordo, anche la posizione in classifica preoccupa, il distacco dalla zona rossa è di sei punti, un vantaggio che non è tranquillizzante. La posizione ...

Serie A Udinese - Oddo : «Fallo palese su Jankto sul gol della Lazio» : UDINE - Un Massimo Oddo deluso al termine del match perso dall' Udinese contro la Lazio , ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: " Alla squadra ho detto che i momenti di difficoltà ci sono nel calcio e che si incontrano squadre forti come oggi. L'importante è dare tutto quello che si ha. Se non fosse per la sconfitta, ...

Udinese - Oddo : 'Partita decisa dall'arbitro. Non ce l'ho col VAR - ma con Rocchi' : Il tecnico dell' Udinese , Massimo Oddo , ha analizzato ai microfoni di Premium Sport la sconfitta contro la Lazio , attaccando l'arbitraggio del direttore di gara Rocchi : 'Non credo che la Lazio abbia vinto con semplicità: ha fatto fatica e anche tanto. I miei ragazzi hanno ...

Udinese-Lazio - Inzaghi : "Vittoria chiave". Oddo : "Ha deciso l'arbitro..." : qui udinese - "Non credo che la Lazio abbia vinto con semplicità: ha fatto fatica e anche tanto - è il commento nel dopopartita di Oddo a Premium Sport -. I miei ragazzi hanno fatto bene, e se non ...

Udinese - la rabbia di Oddo : 'Partita decisa da Rocchi' : È un Massimo Oddo furioso quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta l'ennesima sconfitta dell'Udinese, quella di oggi contro la Lazio. 'Sul piano del gioco l'episodio del pareggio non ci ...

Udinese-Lazio 1-2 - Immobile-Luis Alberto e la squadra di Inzaghi va : Oddo sempre più in crisi [FOTO] : 1/11 LaPresse ...

Diretta Udinese-Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, Quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 18.00.

Serie A Udinese - Oddo sicuro : «Usciremo dal momento negativo» : UDINE - "Siamo tutti uniti per poter uscire da questo momento. Siamo convinti di portelo fare, è nelle nostre possibilità". Così il tecnico dell' Udinese Massimo Oddo alla vigilia della gara con Lazio,...

Serie A Udinese - Oddo : «Non sono Mago Merlino ma non mi dimetto» : UDINE - L' Udinese è in crisi, ma dopo l'ennesima sconfitta Massimo Oddo non getta la spugna. "Se la squadra non mi seguisse mi sarei già dimesso - ha dichiarato al termine della sconfitta per 0-2 ...

Udinese - Gerolin : 'Oddo non è in discussione - è un brutto momento' : Manuel Gerolin , direttore sportivo dell' Udinese , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del brutto momento dei friulani, reduci da sette sconfitte consecutive. Queste le sue dichiarazioni: ' Oddo non è assolutamente in discussione, valuteremo il da farsi circa il ritiro . Vedo gli ...

Udinese - Oddo : 'Grande difficoltà emotiva. Al primo risultato utile ci sblocchiamo' : Massimo Oddo , allenatore dell' Udinese , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la settima sconfitta consecutiva dei friulani, stavolta contro la Fiorentina. SUL MOMENTO DIFFICILE - ' I ragazzi mi seguono altrimenti mi sarei dimesso tempo fa , in questo momento vedo ...

Panchina Cagliari e Udinese : Diego Lopez e Oddo rischiano : la situazione : Panchina Cagliari e Udinese, si sono conclusi i recuperi della giornata del campionato di Serie A. Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del successo al 90'. Situazioni difficili per Cagliari ed Udinese, soprattutto per ...

Probabili formazioni Udinese Fiorentina: quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo alla Dacia Arena, per il recupero della 27^ giornata di Serie A. Pioli senza Badelj.

Udinese : Oddo ricorda Astori : “Quella di domani sarà una gara particolare, per la Fiorentina sarà dura mentalmente. Tragedie così non si possono dimenticare”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo presentando il recupero di domani sera della gara rinviata dopo la tragedia che proprio a Udine colpì la Fiorentina con la morte improvvisa del suo capitano Davide Astori. La partita sarà difficile: “La Fiorentina è una squadra che sta molto bene, ...