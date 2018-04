Udinese-Lazio | Leiva | l' uomo dell' ordine | Milinkovic troppo sufficiente

Video/ Udinese Lazio - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 31giornata - : Video Udinese Lazio , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita. I biancocelesti vincono in rimonta, ottavo ko in fila per i friulani.

Lazio colpo da Champions : 2-1 con l'Udinese. Milan flop : solo 1-1 col Sassuolo : Un colpo da Champions per la Lazio , un colpo a vuoto per il Milan . Nei posticipi del 31° turno di Serie A, solo la squadra di Simone Inzaghi approfitta delle sconfitte di Roma e Inter , vincendo 2-...

Video Gol Udinese – Lazio 1 – 2 : Highlights e Tabellino 31^ Giornata Serie A 8-4-18 : Risultato finale Udinese – Lazio 1 – 2: Cronaca e Video Gol Lasagna, Immobile, Luis Alberto, 31^ Giornata Serie A 8 Aprile 2018 Missione compiuta per la Lazio, che conclude nel migliore dei modi una settimana perfetta; dopo aver battuto Benevento e Salisburgo, i laziali sbancano la Dacia Arena e salgono al terzo posto, scavalcando l’Inter e raggiungendo i cugini della Roma, mentre per l’Udinese arriva l’ottava ...

Serie A Udinese - Oddo : «Fallo palese su Jankto sul gol della Lazio» : UDINE - Un Massimo Oddo deluso al termine del match perso dall' Udinese contro la Lazio , ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: " Alla squadra ho detto che i momenti di difficoltà ci sono nel calcio e che si incontrano squadre forti come oggi. L'importante è dare tutto quello che si ha. Se non fosse per la sconfitta, ...

Udinese-Lazio - Inzaghi : "Vittoria chiave". Oddo : "Ha deciso l'arbitro..." : qui udinese - "Non credo che la Lazio abbia vinto con semplicità: ha fatto fatica e anche tanto - è il commento nel dopopartita di Oddo a Premium Sport -. I miei ragazzi hanno fatto bene, e se non ...

Udinese-Lazio 1-2 : i soliti Luis Alberto e Immobile - biancocelesti al terzo posto : UDINE - La Lazio in un colpo solo supera l'Inter e aggancia la Roma al terzo posto. I biancocelesti espugnano la Dacia Arena dopo un inizio di match difficile in cui l'Udinese segna con Lasagna. ...

Serie A Udinese-Lazio 1-2 - il tabellino : UDINE - Vittoria fondamentale per la Lazio che espugna la Dacia Arena con il risultato di 2-1, costringendo la formazione di Oddo all'ottava sconfitta consecutiva. Tre punti che permettono ai ...

Udinese-Lazio 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Udinese-Lazio 1-2, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il match della 18 valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, successo della Lazio contro l’Udinese, la squadra di Inzaghi vola al terzo posto e fa un importante passo in avanti verso la qualificazione in Champions League. Inizio difficile per i biancocelesti, la squadra di Oddo in vantaggio con Lasagna poi entra in gioco la coppia Immobile-Luis Alberto e per gli ...

Udinese-Lazio 1-2 - Immobile-Luis Alberto e la squadra di Inzaghi va : Oddo sempre più in crisi [FOTO] : 1/11 LaPresse ...