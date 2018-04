Uccisa a coltellate | il marito non si trova I familiari | «Aiutateci a cercarlo»

Uccisa a coltellate - il marito non si trova : Risulta ancora irreperibile, il 52enne compagno di Jenny Angela Coello, trova ta senza vita nel suo appartamento di Certosa

Sarzana - Roberta Felici Uccisa a coltellate in casa/ Ultime notizie - il compagno ha confessato il delitto : Sarzana , Roberta Felici uccisa a coltellate : la donna è stata ammazzata in casa , rintracciato e fermato il compagno Cristi Ionut Raulet che ha confessato , le Ultime notizie (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:30:00 GMT)

Uccisa a coltellate - confessa il compagno : Sarzana , La Spezia, , 4 aprile 2018 - L'ennesima lite è finita in tragedia. Un 29enne rumeno ha ucciso a coltellate la convivente , Roberta Felici di 52 anni, nell'appartamento di via dei Molini alla ...

Donna Uccisa a coltellate e colpi di forbice. Fermato il compagno : Sarzana , La Spezia, , 3 aprile 2018 - Una Donna di 53 anni , italiana, è stata trovata senza vita dai carabinieri all'interno della sua abitazione a Sarzana, in provincia di La Spezia. La Donna ...

Omicidio Siracusa - Laura Uccisa con 16 coltellate al petto. Convalidato il fermo del compagno : Laura Petrolito, mamma 20enne trovata cadavere in un pozzo artesiano nelle campagne di Canicattini Terme, in provincia di Siracusa, è stata uccisa con 16 coltellate al petto e all'addome. Lo rivelano i risultati dell'autopsia. E mentre il paese siciliano si prepara ai funerali, in programma giovedì 22 marzo, il gip ha convalido il fermo del suo compagno, Paolo Cugno.Continua a leggere