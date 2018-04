TV Box | quale comprare

chimerarevo

(Di lunedì 9 aprile 2018) Non avete una smart TV ma oramai guardate solo serie TV e film in streaming? E mentre che ci siete magari anche le partite in streaming? Allora sicuramente vi serve un dispositivo per rendere smart la vostra TV. Una smart TV è una televisione evoluta che si connette ad internet e vi permette di vedere i contenuti presenti in rete. Fortunatamente è possibile rendere facilmente smart i vecchi televisori con una modica spesa, esistono per lo scopo tre gruppi di prodotti: TV Box con Android TV (la soluzione meno economica ma più completa); Doogle HDMI per la TV (soluzione mediamente economica con supporto a molti servizi); TV Box Android (la soluzione più economica ma con molte limitazioni). Questo post sarebbe dedicato ai soli TV Box Android, ma per permettervi di scegliere consapevolmente vi informeremo su tutte e tre le categorie di prodotti. Ci sarebbe a rigore un’ulteriore ...