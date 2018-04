“Tutti morti” Terribile incidente | la famiglia distrutta L’impatto non ha lasciato

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) Tre morti. È il drammatico bilancio di uno schianto avvenuto stamani nei pressi di Foggia. Vittima un’intera, i due genitori poco più che trentenni e il loro bambino di un anno e mezzo. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’. Forse una distrazione, o l’asfalto reso viscido dalla pioggioa, alla base delsinistro che ha sconvolto un’intera comunità. Lo schianto, a quanto si apprende, è avvenuto poco dopo le 9 in corrispondenza del km 8,100 della Tangenziale di Foggia (SS673). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Foggia, accorsi sul luogo dello schianto, due auto, una Ford Focus SW e una Golf Volkswagen, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento in un impatto che si è rivelato letale. Per le tre vittime che viaggiavano sula Ford purtroppo è stato inutile l’arrivo dei soccorsi del 118: i medici ...