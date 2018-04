Tumore al seno aggressivo | nuova tecnica per curarlo

“Per te”. Giovanni - 5 anni - commuove l’Italia. La mamma è malata di Tumore al seno - il gesto del figlio al medico che l’ha curata. Cuore (grande) di bambino : Che poi, certe volte, basta davvero poco. Una parola, magari un sorriso, per cambiare la giornata e forse fare molto di più. Per fare capire che non è tutto da buttare. Che forse è vero che l’amore muove il sole e le stelle. Lui è Giovanni, ha 5 anni e un Cuore grande. La sua storia ha fatto il giro della rete, commuove, unisce, fa appello a ciò che di migliore c’è nell’anima di ognuno di noi. Qualche giorno fa, Pietro Caldarella, ...

Tumore al seno : può cambiare volto e non reagire alle terapie - svelato meccanismo : Una ricerca del Cibio – Centro di Biologia integrata dell’Università di Trento – pubblicata sulla rivista “Nature Communications“, ha ricostruito l’origine di una categoria particolare di cancro al seno, identificando i meccanismi attraverso i quali può cambiare volto e non reagire alle terapie. I ricercatori si sono concentrati sui casi di Tumore al seno di tipo “triplo negativo” (TNBC, ...

Tumore al seno : i contraccettivi non ne aumentano il rischio - lo studio italiano : I contraccettivi ormonali combinati (Chc), quelli cioè a base di estrogeno e progestinico, sono i metodi di contraccezione più utilizzati nel mondo, ma spesso sono accusati di favorire la comparsa di Tumore al seno. Uno studio li ‘assolve’: la ricerca è stata condotta dall’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Lo studio ha riguardato un campione di 2.527 donne a rischio familiare di Tumore al seno, anche portatrici ...

Le vite nascoste - tutta la sofferenza di chi ama una donna malata di Tumore al seno : Dedicato a tutti coloro che sono vicini a una persona malata. Chi riceve una diagnosi di tumore vive un dramma senza limiti: il terrore di una prognosi infausta, l’incertezza su come e dove curarsi, lo strazio di avere figli, magari piccoli, e non sapere se li si vedrà crescere. Ho raccontato questo dolore in un’inchiesta fatta per questo giornale sulle pazienti con tumore al seno metastatico, il tumore di cui non si parla, quello ...

Stefano a 48 anni scopre di avere un Tumore al seno : “Mostro le cicatrici per informare” : La storia di Stefano Saldarelli che la scorsa estate, a 48 anni, ha scoperto di avere un tumore un seno, che erroneamente si crede una patologia solo femminile. La moglie aveva notato un nodulo sotto il suo seno sinistro e lo ha convinto a farsi visitare. Operato, è stato sottoposto anche a chemioterapia. "Mostro le mie cicatrici per informare gli altri uomini".Continua a leggere

P.i.n.k. - diagnosi precoce e medicina personalizzata per sconfiggere il Tumore al seno : L’obiettivo è ambizioso e importante: migliorare la diagnosi precoce del tumore al seno e avvicinare sempre più al 100 % la quota di donne che superano la malattia. È lo scopo di P.i.n.k., che sta per Prevention Imaging Network Knowledge, lo studio che la Fondazione Umberto Veronesi e l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno appena presentato. LEGGI ANCHE«Cuori intatti»: il tumore al seno attraverso gli ...

Tumore al seno : 110 geni ne aumentano il rischio : Nuova mappa genetica del Tumore al seno. Un team britannico ha studiato i geni che ne aumentano il rischio: sono 110 e sono stati identificati grazie a una tecnica pionieristica che ha passato al setaccio le regioni del Dna collegate al pericolo di contrarre questo Tumore. La metodica utilizzata, sviluppata dai ricercatori e chiamata ‘Capture Hi-C’, tiene conto del fatto che piccole porzioni di genoma diverse e lontane possono ...

Tumore al seno : colpisce ogni anno 50 mila donne : Tumore al seno. Analisi e esami entro 1 settimana, 8 giorni per definire le cure, 3 settimane per l’intervento, 2 giorni di degenza. Studio Onda.

Tumore al seno - si cura dal guru con i fiori di Bach : muore a 46 anni : Triste epilogo per una donna di 46 anni siciliana che, per combattere un Tumore al seno, aveva chiesto aiuto ad un naturopata e dopo pochi mesi si è ritrovata in fin di vita. Quando poi si è rivolta agli oncologi era ormai troppo tardi. La donna è dunque deceduta, circa un anno fa, ma a denunciare l’accaduto è stato, poco tempo fa, l’oncologo del Cro di Aviano (Pordenone) Massimiliano Beretta, che mette in guardia, dalle colonne del ...