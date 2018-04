Tu | il mio primo tutto | l' addio dell' ex per la morte di Nico

Napoli - Diawara : 'Non immaginavo il mio primo gol. Spero di arrivare ai livelli di Yaya Touré. Sullo scudetto...' : Il centrocampista del Napoli , Amadou Diawara , autore della rete decisiva nel match contro il Chievo , ha parlato a Premium Sport : 'Gol importantissimo per la squadra e per me. È il mio primo in Serie A e sono molto contento per questo. Dedico la rete a mia madre, che è morta un anno prima che io venissi in Italia. Non ...

Nicola Marra - l'addio straziante del primo amore Giulia : «Sei stato il mio primo tutto» : ... sarai la costante mancanza della mia vita e non potrò mai più essere la stessa Giulia senza un Nicola in questo mondo. Il mio cuore non cesserà mai di battere per te, il mio cervello non smetterà ...

Nico - l'addio straziante di Giulia : 'Il primo amore della mia vita - il mio primo tutto' : 'El esenciál es que estoy feliz contigo!', la cosa importante è che sono felice con te. Scriveva così, il 26 giugno del 2014, Giulia Santangelo: una giovane napoletana che a Nicola Marra Incisetto, ...

Nico - l'addio straziante di Giulia : «Il primo amore della mia vita - il mio primo tutto» : «El esenciál es que estoy feliz contigo!», la cosa importante è che sono felice con te. Scriveva così, il 26 giugno del 2014, Giulia Santangelo: una giovane...

Il mio primo giorno in Senato - al cospetto delle fiere che hanno azzannato il Paese : Ad un mese dalle elezioni sono riuscito, finalmente, a dedicare l’intera mattinata a girare tra i banchi del mercato e ad ascoltare. In realtà non ho mai smesso di ascoltare dato che sono persuaso dall’idea che se si vuole essere portavoce prima di tutto bisogna saper ascoltare. Diffido da quei politici o presunti tali che parlano al popolo e non lo ascoltano. La voce che ho sentito unanime è stata quella di formare un governo. In ...

Cisolla - MHT - : L'amore per l'Ict? Smontato e rimontato il mio primo Commodore Vic 20 : Ho avuto la fortuna di crescere in un ambito sportivo che mi ha trasmesso dei valori che sono validi anche nel mondo del lavoro. Come si è avvicinato al mondo dell'Ict? Dopo aver Smontato e rimontato ...

Don Primo Mazzolari - Giovedì Santo/ “Voglio bene a Giuda - è mio fratello : anche io sono come lui” : Un anno prima della sua morte, don Primo Mazzolari tenne una delle sue omelie più famose, il gioRno del Giovedì Santo, proclamando Giuda suo fratello e pregando per lui(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:21:00 GMT)

«Il mio primo amore mi ha tradita con tante altre donne. E ora io ho paura di tutto» : Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Ciao Ester, la mia è una storia triste, che vorrei dimenticare in una improvvisa perdita di memoria. Te la faccio breve: a 23 anni ho conosciuto un uomo molto più grande di me, affascinante, di successo, uno che si occupa di diritti e diritto (elemento importante perché mi ha portato a confondere il piano professionale con quello personale), separato con una figlia. Me ne sono innamorata in modo totale ...

Formula 1 - domenica in Australia il via con il primo gran premio : provaci ancora - Seb : domenica nessuno potrà più nascondersi, come è successo nei test di Barcellona. Il GP d'Australia a Melbourne, che dal 1996 tradizionalmente apre il Mondiale di Formula 1, sarà la prima prova della ...

Cristiano Malgioglio/ "Iva Zanicchi il mio primo amore" (Che tempo che fa) : Cristiano Malgioglio, ospite oggi di Che tempo che fa, sembra vivere un nuovo momento di notorietà, grazie anche alla sua canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:17:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGp/ Qatar - Valentino Rossi : caccia alla pole position del primo Gran Premio! : Griglia di partenza MotoGp Qatar: con la prima pole position parte la stagione. Ecco favoriti, raffronti e numeri che animeranno il Gran Premio di Doha, il primo del 2018(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Un po' di FIFA qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...

GINO PAOLI/ Ornella Vanoni : "Il suo primo figlio era il mio e l'ho perso" (L'Intervista) : GINO PAOLI è il protagonista indiretto de L'Intervista di Ornella Vanoni in seconda serata su Canale 5 . Il ricordo toccante ed emozionante della poliedrica artista a Maurizio Costanzo(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 00:40:00 GMT)

Il primo regista trans nominato agli Oscar : "Il mio doc su mio fratello morto di razzismo" : Quando il successo nasce da una grave perdita, esso porta con sé un senso di disagio. Tutti quei nostri mantra riciclati sul karma, la fortuna e le avversità paiono indicare che a un certo punto i nostri guai avranno fine — e che verremo premiati per ciò che abbiamo dovuto sopportare.Per alcuni versi "Strong Island", di Yance Ford, costituisce un'intensa confutazione di tali supposizioni. Il film — uno sguardo ...