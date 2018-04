laragnatelanews

: Truffe telefoniche: come non cadere nella trappola e ritrovarsi con nuovi contratti #truffe -… - evyna : Truffe telefoniche: come non cadere nella trappola e ritrovarsi con nuovi contratti #truffe -… - Tech_fanpage : Attenzione alla truffa telefonica! Ci sono delle parole da non dire quando vi arrivano le telefonate. L'avviso del… - zigon74 : RT @enrico29569340: Truffe compagnie telefoniche -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ognuno di noi è bombardato da call center per i più disparati motivi, ma attenzione, per molti di questi non sono semplicemente alla ricerca “pulita” diclienti. Alcuni infatti giocano sulla registrazione parziale della telefonata per poi riutilizzare le nostre parole in altri contesti, arrivando a farci accettare inconsapevolmente le loro proposte. Il modo per difenderci da questearriva direttamente dalla Polizia di Stato italiana, attraverso l’account “Una vita da social”. Generalmente quasi tutte le telefonate che riceviamo partono con l’operatore che ci chiede se siamo Tizio Tal De Tali. Se vi arrivano di queste telefonate che partono sempre in modo generico, prestate molta attenzione. Le ultimeprendono in considerazioni bollette insolute e la telefonata prende più o meno questa direzione: “Buongiorno è la ...