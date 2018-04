Troppi insulti da un papà | squadra ritirata

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Per fortuna ogni tanto succede. Un coraggioso dice basta e ferma il calcio per eccesso di nefandezze. Tra i professionisti difficile, ma accontentiamoci. A Venaus, val Cenischia, collaterale della val di Susa, l'allenatore dellaEsordienti 2006 di casa, durante la partita con il Lascaris ha richiamato i suoi ragazzini e li ha portati via, stanco, come quasi tutti i presenti, di ascoltare le violenze verbali di un genitore. Il rituale, per chi ha bazzicato un po' questi campetti, è sempre lo stesso. Si comincia con l'arbitro, poi il guardalinee e via così fino ad arrivare al proprio figlio. O viceversa, dal figlio all'arbitro. Il padre in questione si difende sostenendo che "massacriamoli" e "spezziamogli le gambe" si riferivano all'aspetto tecnico, non a quello ortopedico. Ammette di aver insultato il guardalinee (in queste partite la terna arbitrale la mette ladi ...