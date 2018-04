Tre lettere segnano un cambiamento epocale per OnePlus

Torino - per Tre anni non ha consegnato la posta : in casa trovate 400 chili di lettere : Per tre anni , dal 2014 al 2016 ha nascosto parte della corrispondenza che - da dipendente di una società privata specializzata nel settore - avrebbe dovuto consegnare e dalla quale lo scorso anno si ...

Gettavano lettere dell'Asp per controlli prevenzione - denunciati Tre postini privati nel vibonese : Joppolo , Vibo Valentia, - La corrispondenza che avevano l'incarico di recapitare abbandonata volutamente per strada, in mezzo ai cespugli: in questo caso tre postini di una società privata non hanno ...