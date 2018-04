Trapianto di reni tra dializzati made in Italy

Blastingnews

: Torino, trapianto di reni tra dializzati: è la prima volta [news aggiornata alle 17:10] - repubblica : Torino, trapianto di reni tra dializzati: è la prima volta [news aggiornata alle 17:10] - TorinoNews24 : Intervento da primato alle Molinette – Trapianto di reni tra dializzati, nuova fontiera in campo medico... - lawson1974 : RT @newsTorino: Complimenti ai medici e al personale delle #Molinette, che hanno effettuato un trapianto di reni eccezionale -

(Di lunedì 9 aprile 2018) In campo medico si continuano a fare grandissimi progressi. Anno dopo anno ricerche e duro lavoro da parte dei medici ci permettono di assistere a dei veri e propri miracoli che salvano la vita anche in casi disperati. L'ultimo miracolo medico,in, riguarda undi rene da un donatore in dialisi. Il primo effettuato fino ad oggi. Chi è stato il paziente e come si è svolto ilLa paziente è una signora di 60 anni che dal 2013 soffriva di nefropatia per calcolosi ed era costretta alla dialisi. A seguito però dell'aggravarsi dei sui problemi non le è restato altro che sottoporsi al delicato intervento di. L'operazione, che si è svolta nell'ospedale Molinette della Città della salute di Torino a cura della squadra medica del professor Luigi Biancone, ha visto come donante un uomo deceduto in un ospedale del Piemonte a causa di gravi problemi renali. ...