MotoGP - Mondiale 2018 : Tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino : Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto e su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il ...

Cantù - ri - scopre due armi playoff La difesa e la vittoria in Trasferta : In attesa che il ciclo terribile si completi domenica con il derby casalingo contro Milano, la Pallacanestro Cantù potrebbe già ritenersi decisamente soddisfatta di quanto combinato. Perché, ...

Taekwondo - German Open 2018 : Vito Dell’Aquila fenomenale! Che dominio ad Amburgo! Terzo posto per Martina Corelli - due podi anche Tra i Junior : Fenomenale Vito Dell’Aquila. Il 17enne enfant prodige del Taekwondo domina nel German Open 2018, portando a casa una vittoria schiacciante nella categoria -54 kg e bissando il trionfo conseguito di recente nell’Egypt Open. Dell’Aquila ha prevalso nel primo turno ad Amburgo contro l’atleta di Taipei Hao Chen Hsu, sconfitto 33-13, per poi ripetersi con un netto 28-0 in semifinale contro il tedesco Daniel Chiovetta e ...

LIVE MotoGP Gp Argentina diretta tempo reale : duello Tra Crutchlow e Zarco per la vittoria : Strepitosa la rimonta del campione del Mondo della Honda. Lo spagnolo attacca Rossi all'ultima curva, i due si toccano e il pesarese cade. Giro 18 Errore di Miller, che arriva lungo alla staccata ...

Lutto a Trento - Lucia muore a 42 anni lasciando due figli : “La nosTra guerriera è andata via” : Si è spenta a 42 anni dopo una breve malattia Lucia, 42enne di origine albanese ma da 25 anni in Italia, molto conosciuta in tutta la provincia di Trento. Lascia due figli di 22 e 10 anni: "Un piccolo pezzo del nostro puzzle, piccolo ma rumorosissimo si è staccato".Continua a leggere

Pamela - lo sTrazio senza fine della famiglia : “Niente funerale dopo due mesi e mezzo. Perchè?” : A due mesi e mezzo dal ritrovamento del cadavere di Pamela Mastropietro i familiari sono ancora in attesa di celebrarne il funerale e chiedono giustizia: "Ci sono ancora accertamenti in corso e il nostro dolore aumenta. Smettetela di parlare di lei come una drogata. Continuate a indagare".Continua a leggere

Barletta - Travolge con l'auto due donne e un bimbo di tre anni sul marciapiede e fugge : È piombato all'improvviso con la sua auto sul marciapiedi travolgendo un'intera famiglia con un bimbo di tre anni ed è fuggito. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte a Barletta . Le vittime - ...

Domenica di sangue sulle sTrade : scontro sulla Casilina - due morti : Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada SS6 Casilina è provvisoriamente chiusa al traffico al km 182,700, nel territorio comunale di Teano, in provincia di Caserta. Per cause in...

Temperature in rialzo - si stacca una valanga Travolto un gruppo di scialpinisti : due morti : Nadia Muratore Pila , Aosta, È stato un assordante boato durato alcuni interminabili secondi, come un ruggito della montagna, ad annunciare la valanga caduta al Colle Chamolé, a Gressan - in provincia ...

Due libri interessanti, da poco usciti, andrebbero letti dai politici perduti nei loro tatticismi: uno è di Franco Sbarberi, l'altro di Franco Debenedetti. SALVATORE SECHI

Alessandra Amoroso torna ad Amici - cosa fa Emma. È successo poso prima del grande ritorno della cantante nel programma di Maria De Filippi. Crisi nell’amicizia Tra le due? Come stanno le cose : Oltre che colleghe anche amiche. Ma soprattutto: oltre che bravissime anche due grandi persone. Alessandra Amoroso torna ad Amici e la sua amica Emma le lascia un messaggio dolcissimo. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione del ...

Slavina a Pila : due sciatori morti - due esTratti vivi : Slavina a Pila: due sciatori morti, due estratti vivi Almeno cinque le persone travolte dalla valanga Continua a leggere

