Toy Story 4 arriva nel 2019

wired

: Notizia BOMBA! Ecco la data di uscita di #ToyStory4! - NerdPlanetIT : Notizia BOMBA! Ecco la data di uscita di #ToyStory4! - Retenews24 : Arriva Toy Story 4 e Frizzi non ci sarà: commozione nel pubblico - Fabrizio Frizzi non è stato solo un ottimo prese… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Una cascata di post-it disposti a formare il numero 4: è questa l’immagine scelta dalla Pixar per ufficializzare, o meglio confermare, la data di uscita del nuovo capitolo di una delle sue saghe animate più fortunate. Toy4, infatti, la nuova avventura dei giocattoli che prendono vita, arriverà nelle sale americane il 21 giugno, a nove anni dal precedente titolo nella serie. Toy3, uscito nel 2010 e recepito benissimo dalle critiche, infatti, aveva riportato in auge le vicende del cowboy Woody (in Italia doppiato dal recentemente scomparso Fabrizio Frizzi) e dell’astronauta Buzz Lightyear: i due giocattoli, assieme ai loro compagni, si erano congedati in modo commovente dal ragazzo che li possedeva, Bonnie, divenuto ormai un giovane adulto. A quanto parte il quarto film sarà scritto da Stephany Folsom, che già ha lavorato su Thor: Ragnarok e che è ...