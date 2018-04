Torna a scuola il minorenne ​accusato di terrorismo islamico

ilgiornale

: #LAquila, nove anni dopo il #terremoto: nessuna #scuola ricostruita - IL MAGAZINE ANSA - Agenzia_Ansa : #LAquila, nove anni dopo il #terremoto: nessuna #scuola ricostruita - IL MAGAZINE ANSA - ThomasOfficial : Buonasera gente ? Domani si torna a scuola ? Certo non sarà bello quanto stare sul palco ma sono contento di ricominciare. Voi siete pronti? - IW1PRT : RT @genova24it: Si torna a scuola -

(Di lunedì 9 aprile 2018) La campanella mattutina, le lezioni, la ricreazione, "scusi prof posso andare in bagno", l'uscita dae le interrogazioni. Per ilfriulano di origini algerine, accusato didalla Polizia per propaganda jihadista in rete, oggi è stato un giorno come un altro. Come se non fosse successo niente (o quasi). Lui, finito per un anno nel mirino delle indagini della polizia postale, il ragazzino che gestiva i canali Telegram e Chat di proselitismo dello Stato, siede allo stesso banco di sempre.Èto ae nessuno tra il personale docente o i compagni sanno di chi è che si sta parlando da giorni su tutti i quotidiani nazionali. Possono solo supporlo. Il giovane è ora aiutato da un team di esperti con l'intento di tentare una de-radicalizzazione. E questo percorso prevedere il rientro asenza stravolgimenti della vita.L'attività investigativa ...