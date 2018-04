Torn | il titolo sci-fi mistery per VR si mostra in alcune immagini interattive

Mohammed Obbadi Torna sul ring : sfida Torres per il titolo UE dei pesi mosca. Grande occasione per l’italiano : L’italiano Mohammed Obbadi e lo spagnolo Aramis Torres si sfideranno sabato 12 maggio nel match valido per il titolo dell’Unione Europea dei pesi mosca (attualmente vacante). L’incontro si disputerà a Firenze come ha comunicato la Federazione Italiana pugilato. Il 25enne di origini marocchine, che a ottobre era stato sconfitto dal nicaraguense Cristofer Rosales nel match valido per il titolo internazionale WBC dei pesi mosca, ...

LIVE Torneo di Viareggio - Finale Inter-Fiorentina in DIRETTA : 0-0 - nerazzurri e viola a caccia del titolo : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, Finale del Torneo di Viareggio. Il più importante Torneo dedicato alle squadre primavera è arrivato alla sua 70esima edizione e saranno dunque i nerazzurri e i viola a sfidarsi nell’ultima atto della manifestazione. Dopo due vittorie sofferte tra ottavi di Finale e quarti, l’Inter ha piegato in semiFinale il Parma per 2-0; mentre la Fiorentina, reduce da ...

Torneo dei Candidati - l'italoamericano Caruana sarà lo sfidante di Carlsen per il titolo mondiale : Solo vincendo con il solido russo Grischuk aveva la certezza di essere il prossimo sfidante di Carlsen per il titol di Campione del Mondo. Il figlio di un immigrato lucano - che fino al 2015 ha ...

Torna l'interesse su Ferragamo. Titolo al top del FTSE Mib : Gli investitori Tornano a scommettere su Salvatore Ferragamo . I titoli della maison del lusso hanno accelerato il passo nel pomeriggio, contrariamente all'intero listino milanese che invece ha ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera riTorna la serie Marvel con l'episodio 5x11 dal titolo "All the Comforts of Home" : Ci aspetta un rientro burrascoso.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Un'importante rivelazione segnerà il centesimo episodioDopo un mese di pausa per svernare in vista della seconda parte, Coulson e i suoi tornano sui nostri schermi e nel presente che avevano lasciato dieci episodi fa, episodi durante i quali si sono susseguiti numerosi avvenimenti dal sapore tragico conditi da rivelazioni apocalittiche addolcite appena da una spruzzatina ...

Cisco System Torna a crescere. Brilla il titolo al Nasdaq : Seduta decisamente positiva per Cisco Systems , che tratta in rialzo del 5,37% conquistando la vetta del Nasdaq. A galvanizzare gli investitori la trimestrale migliore delle attese. La multinazionale ...

Per la prima volta non ci sarà un titolo Marvel al Torneo Evo : Marvel vs Capcom Infinite non sarà tra i protagonisti al torneo Evo di quest'anno, il più grande torneo di combattimento del mondo e, questo, certamente non rappresenta qualcosa di positivo per il titolo di Marvel.Infatti, come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, questo significa che per la prima volta il torneo Evo non vedrà la partecipazione di un titolo Marvel. Questa assenza sembra essere significativa, Marvel vs. Capcom Infinite non ha ...