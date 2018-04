Torino-Inter | la vigorosa stretta di mano tra Spalletti e Mazzarri | Video | La versione

Il Torino batte l'Inter - il Milan pareggia col Sassuolo : Nell'anticipo dell'ora di pranzo, l'Inter perde contro il Torino al termine di un match nel quale i nerazzurri sprecano moltissime occasioni. All'Olimpico finisce 1-0 per i granata di Mazzarri, che ...

Serie A - 31^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Napoli rimonta all’ultimo respiro - Inter ko a Torino : Quattro partite nella domenica calcistica in Serie A, valide per il 31° turno, prima dei posticipi delle ore 18.00 tra Udinese e Lazio e delle ore 21.00 tra Milan e Sassuolo. Il Napoli , soffrendo tantissimo, la spunta al San Paolo contro il Chievo 2-1. Dopo il gol al 73′ di Stepinski, gli uomini di Maurizio Sarri riescono a ribaltare il punteggio grazie al gol di Milik e Diawara, rimanendo a -4 dalla Juventus e tenendo ancora aperto il ...

L'Inter perde contro il Torino - Spalletti a fine gara saluta Mazzarri : guardate la sua faccia - raptus di follia : Undici tiri in porta a 3, 18 in totale, 58% di possesso palla, 16 calci d'angolo a 1. Nonostante questo, l' Inter ha perso 1-0 sul campo del Torino , beffata da un lampo dell'ex Ljajic . Ce ne sarebbe ...

Torino - Sirigu : 'Se l'Inter avesse vinto - non avrebbe rubato niente'. Mazzarri : 'Avremmo dovuto soffrire di meno' : Così Walter Mazzarri , intervistato da Premium Sport, sul successo del suo Toro sul l'Inter . Come giudica la prova di Belotti? 'Ha fatto una grande partita di sacrificio - spiega il tecnico -, io gli ...

Torino - Sirigu : 'Se l'Inter avesse vinto - non avrebbe rubato niente' : 'È stata una gran bella partita da entrambe le parti, noi siamo stati bravi a sbloccarla e a tenere il risultato e il calcio a volte è questo -aggiunge Sirigu a Sky Sport-. l'Inter ha tentato in ...

Torino - Mazzarri : 'Nessuna rivincita con l'Inter - non avevo bisogno di dimostrare niente' : Una vittoria che mancava da 24 anni, esattamente dal 1994. E' un successo storico per il Torino , che torna a battere l'Inter a distanza di oltre due decenni, obbligando i nerazzurri a rimanere alle ...

L'Inter domina ma spreca : il Torino vince 1-0 e inguaia i nerazzurri : Il Torino batte l 'Inter per 1-0. Ma il risultato è bugiardo. La gara è stata giocata meglio dai nerazzurri che nel primo tempo hanno tre limpide palle gol in parte sciupate, in parte annullate da un ...