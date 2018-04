Torino | dodicenne si uccide con la fibbia dello zaino 

lastampa

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un laccio legato al collo, nel letto della sua stanza. Un ragazzino di 12 anni è stato trovato in fin di vita dai genitori: soccorso da un’equipe del 118, chiamata dalla famiglia, è morto poco dopo il ricovero all’ospedale Maria Vittoria; la scorsa notte, quando l’ambulanza è arrivata in ospedale il ragazzino, intubato, era in arresto cardiaco. Pur...