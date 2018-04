Torino | 12enne trovato con laccio al collo | morto Ultime notizie | suicidio o gioco

Ritrovato con laccio al collo nella sua cameretta : muore 12enne a Torino : Un dodicenne è morto all'Ospedale Maria Vittoria di Torino dove ieri sera era stato ricoverato in gravi condizioni. A dare l'allarme la madre e la nonna, che lo avevano trovato in condizioni disperate nella sua stanza con un laccio legato al collo. Sul posto è intervenuta la Polizia. Al momento, secondo quanto si apprende, non si esclude nessuna ipotesi, da quella del suicidio al gioco finito male.Tutto è successo in un ...