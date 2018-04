Topolino si aggiorna con Bebe Vio in una una veste completamente rinnovata | all’insegna

domanipress

(Di lunedì 9 aprile 2018) Mercoledì 11 aprile il numero 3255 del settimanaleedito da Panini Comics arriva in edicola con unadell’alta leggibilità e una serie di novità che lo posizionano ulteriormente come medium unico nel panorama italiano. Grazie alle storie e alla forza comunicativa del fumetto il giornale si propone da sempre come strumento di divertimento ed evasione, promuovendo valori positivi ed educativi. Come quelli di cui si fa portatriceVio, giovane campionessa simbolo di energia, grinta e gioia di vivere che nel numero dell’11 aprile è intervistata in esclusiva dai Toporeporter, i lettori-giornalisti in erba reclutati dalla redazione. Per l’occasione l’atleta è diventata anche un fumetto e si è trasformata inPio, protagonista di tre brevi storie – testi di Francesca Agrati, disegni di Mattia Surroz – che richiamano episodi ...