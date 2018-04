Toffa salta le Iene per le cure | sfuriata di Elena Santarelli pro giornalista contro i

Toffa salta le Iene per le cure - sfuriata di Elena Santarelli pro giornalista : “Ho la nausea” : Nadia Toffa salta le Iene per le cure , sfuriata di Elena Santarelli in favore della giornalista : “Ho la nausea” Ieri, domenica 8 aprile, Nadia Toffa non ha potuto essere alla conduzione de Le Iene , come da programma. Il motivo dell’assenza lo hanno annunciato in diretta tv i suoi colleghi Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea […] L'articolo Toffa salta le Iene per le cure , sfuriata di Elena Santarelli pro giornalista : ...

“Devo dirvi che…”. Nadia Toffa salta la diretta. La sua assenza durante Le Iene non passa inosservata. È lei a spiegare - via social - cosa le succede. Una verità difficile da accettare : La musica che parte, il bancone che si illumina e la lingua che si scioglie. Il colpo d’occhio però è immediato, Nadia Toffa non c’è e per i fan è un tuffo al cuore. Domande durante la trasmissione, domande in rete e quel terribile sospetto che qualcosa non vada come dovrebbe. Domande senza risposta fino a quando non ha preso la parola lei. Con un post su Facebook, Nadia Toffa ha rassicurato tutti spiegando di sentirsi molto provata a ...