Todis Lido di Ostia Futsal A2 | Cutrupi | non molliamo

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma – Il primo round della finale play off di serie A2 va al Meta. La squadra siciliana si è imposta per 3-1 al PalaDiFiore nel match d’andata contro ildi. Una gara che si è “spaccata” nel finale dopo lungo equilibrio. “Abbiamo fatto una grossa prestazione, peccato sia finita in questa maniera – si rammarica Christopher, laterale offensivo classe 1993 –. Abbiamo subito i tre gol sugli sviluppi di palle inattive anche se il Meta ha confermato di essere una squadra molto forte”. Dopo un primo tempo finito senza reti, era stato proprioa pareggiare l’iniziale vantaggio siciliano arrivato su un calcio di punizione. Poi a 3’50’’ dal termine il Meta è tornato in vantaggio su un’azione d’angolo. E poco dopo ha trovato anche il gol del 3-1 su calcio di rigore. “Dopo la seconda rete ospite, abbiamo provato a buttarci in avanti alla ...