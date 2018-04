Titolo di Cavaliere alla prof sfregiata da un alunno

Ultimo rifiuta Titolo di Cavaliere/ Sergio De Caprio - no all'onorificenza per sviluppi dell'inchiesta Consip? : Ultimo dice no al titolo di Cavaliere. Rinuncia a sorpresa di Sergio De Caprio: Mattarella annulla il decreto. Il Quirinale ha dovuto annullare l’onorificenza concessa lo scorso giugno(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:00:00 GMT)

ULTIMO DICE NO AL Titolo DI CAVALIERE/ Sergio De Caprio rinuncia all'onorificenza : "Non voglio premi" : ULTIMO DICE no al TITOLO di CAVALIERE. rinuncia a sorpresa di Sergio De Caprio: Mattarella annulla il decreto. Il Quirinale ha dovuto annullare l’onorificenza concessa lo scorso giugno(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Il "Capitano Ultimo" rinuncia al Titolo di Cavaliere e il Quirinale revoca l'onorificenza : Il "Capitano Ultimo" ha rinunciato al titolo di Cavaliere dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana", a meno di un anno dalla nomina. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha revocato l'...

Il capitano Ultimo rinuncia al Titolo di cavaliere. E il Quirinale annulla il decreto : Il “capitano Ultimo” ha rinunciato al titolo di cavaliere. E il presidente della Repubblica non ha potuto fare altro che annullare l’onorificenza concessa con decreto del 2 giugno del 2017 al carabiniere che arrestò Totò Riina. Il decreto di annullamento firmato da Sergio Mattarella porta la data del 29 dicembre 2017. A riportare la notizia e Repubblica.it. Ultimo, nome in codice del colonnello Sergio De Caprio, è noto ...