Tim | Elliott sale al 9%

Tim - Elliott : partecipazione potenziale al 13 - 73% : Teleborsa, - Il fondo americano Elliott rafforza la propria presenza in TIM, portando la partecipazione "approssimativamente al 9%". Elliott oltre ad aumentare la partecipazione in azioni ha rivisto ...

Tim - il fondo Elliott continua a salire : ora è all'8 - 8% ma con le opzioni sfiora il 14% : E' una scalata quella del fondo americano per dare battaglia a Vivendi (che è primo azionista con il 23,94%)

Tim - Elliott : cda indipendente creerà valore per azionisti : Roma, 9 apr. , askanews, Un cda indipendente per Tim porterà agli azionisti. Lo scrive Elliott in una nota in cui ribadisce la sua posizione per il gruppo telefonico invitando gli azionisti a ...

Tim - proxy Iss suggerisce voto a favore proposta Elliott cda : Milano, 9 apr. , askanews, Dopo Glass Lewis, anche il proxy adviser ISS raccomanda ai soci di Tim di votare a favore della proposta del fondo Elliott di revocare sei consiglieri targati Vivendi e ...

Tim : Glass Lewis sostiene Elliott : MILANO, 8 APR - Glass Lewis sostiene Elliott nella sua battaglia per Tim e invita i fondi che su affidano alla sua analisi come proxy advisor a votare a favore della revoca dei 6 amministratori di ...

