TheVerge “critica” Windows Phone per poi pentirsene amaramente

surface-phone

(Di lunedì 9 aprile 2018) Quel 28 gennaio del 2016 Microsoft dovette subire un bruttissimo colpo a causa di un articolo scritto dalla testata giornalistica più visitata al mondo in termini di materie informatiche. Molto probabilmente, questa data non vi dice assolutamente nulla eppure quel giorno.com pubblicò un articolo che aveva l’inaspettato e scioccante titolo di “is dead”, tradotto in italiano “è morto“; non si trattava di un clickbait nè tantomeno di un titolo scritto giusto per attirare l’attenzione, in realtà peril sistema operativo mobile di Redmond, anche nella sua ultima versione10 Mobile, era morto a tutti gli effetti. Se adesso definire morto10 Mobile è piuttosto normale per quanto non lo sia ancora al 100% poichè continuerà ad essere supportato fino al 2019, dire una cosa del ...