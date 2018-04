THE FLASH - Barry il palloncino Anticipazioni della puntata 4x17 Null

THE FLASH 4 - gli spoiler sugli ultimi episodi : The Flash 4 spoiler & NEWS – Gli ultimi episodi della serie Tv ci aspettano con un grande colpo di scena. E’ questa la promessa di Carlos Valdes (Cisco), come rivelato da Ausiello nella spoiler room di EW. Gli spoiler di The Flash 4 parlano soprattutto di Cisco e di Harry: uno dei due avrà molto da dire nelle prossime puntate. The Flash 4 spoiler sugli ultimi episodi della stagione La presenza di DeVoe è stata un leit motiv ...

THE FLASH 4 anticipazioni del 10 aprile : il processo contro Barry : The Flash 4 anticipazioni del 10 aprile – La serie Tv con Grant Gustin andrà in onda il prossimo martedì su Premium Action con il decimo episodio, tal titolo “processo a Flash“. Il protagonista di The Flash 4 dovrà infatti affrontare le pesanti accuse riguardo alla morte di DeVoe e sottoporsi al giudizio del tribunale, come anticipato nella puntata del 3 aprile. Come andrà a finire? Ancora una volta in sua assenza sarà Iris a ...

THE FLASH rinnovata insieme alle serie dell’Arrowverse - Riverdale e Supernatural : The Flash rinnovata da The CW insieme ad un grande blocco di serie tv. La rete fa sul serio questa volta e lo ha dimostrato già nei giorni scorsi annunciato la voglia di occupare il prime time con nuove serie anche nel fine settimana. Questo permetterà di spalmare gli show in più serate e la dimostrazione di quello che vuol fare è arrivata proprio qualche ora fa negli Usa con l'annuncio di un rinnovo di massa per alcune delle sue serie più ...

Ufficiali le date dei finali di stagione di Arrow 6 - THE FLASH 4 - Riverdale 2 e le altre serie The CW : la programmazione completa : Anche per quest'anno il momento che tutti odiano sta per arrivare: The CW ha reso note le date dei finali di stagione delle sue serie a cominciare proprio da Arrow 6, The Flash 4 e Riverdale 2 e lasciando da parte quelle che prenderanno il via in primavera, ovvero The Originals e Supergirl 3 (che tornerà dopo la pausa). Gli intensi mesi in compagnia delle serie tv più amate stanno per terminare e mentre la programmazione italiana inizia ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x16 "Run - Iris - Run" : Mi chiamo Barry Allen e mia moglie è la donna più veloce del mondo.E' un nuovo giorno, notte per la precisione, ai Laboratori STAR, dove il dottor Wells vuole trovare assolutamente un modo per sconfiggere quel pazzoide di DeVoe. Come tutti sanno, la notte porta consiglio, ed infatti l'indomani Harry mostra al team una soluzione: diventare il Pensatore 2.0. Per diventarlo però deve seguire la stessa procedura di DeVoe, ovvero creare un ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x16 "Run - Iris - run" : The FLASH è tornato con un nuovo episodio e noi torniamo con un nuovo sclero.La metafora sulla vita della settimana sono io che chiedo più Barry nudo e ottengo un episodio Iris-centrico. E vbb.Che barba, che noia, che noia, che barba! Un episodio intero per farci capire che Iris è fondamentale per il team, e non perché ha dei super poteri ma perché ne è il leader e senza di lei sono persi. BLEAH. Non bastano 40 minuti di questa palla colossale ...

Data ufficiale per il crossover tra Arrow 6 - THE FLASH 4 - Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 : Premium Action lancia #CrisiSuTerraX : L'hashtag da tenere bene in mente è #CrisiSuTerraX e il luogo dell'appuntamento è Premium Action di Mediaset. Queste sono le coordinate per il crossover tra Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 che la prossima settimana terranno compagnia al pubblico dell'Arrowverse. Alla fine nessuna messa in onda speciale su Italia1 e una conferma che gli episodi che hanno rimesso insieme le quattro serie andranno in onda su Mediaset ...

THE FLASH 4 delude con Iris velocista e torna in pausa : quando andranno in onda i nuovi episodi? : Dopo quello che The Flash 4 ha regalato al suo pubblico possiamo tranquillamente affermare che questa stagione zoppica un po'. Il villain di turno non ha ancora convinto i fan della serie e anche un episodio come quello di ieri, il numero 16 della stagione, avrebbe potuto regalare qualcosa di più ma così non è stato. Un minuto prima Iris era una velocista e un minuto dopo non lo era più. Questo è quello che è successo in "Run, Iris, Run" ...

THE FLASH 4 tra gli errori di Ralph e la velocità di Iris : cosa ne sarà di Barry? : Doppio appuntamento oggi con The Flash 4. La serie tv torna in onda su Mediaset Premium e negli Usa con due episodi molto diversi ma, soprattutto, situazioni diverse che il pubblico del velocista sicuramente apprezzerà. In Italia è la volta dell'episodio 4x06 dal titolo "Harry, ti presento Harry..." in cui troveremo Barry alle prese con l'allenamento di Ralph. Il nostro eroe è convinto di poter trarre qualcosa di buono dal suo nuovo amico ...

THE FLASH : chi è la ragazza misteriosa? La figlia di Barry e Iris : Chi è la ragazza misteriosa e di colore che appare negli episodi finali di The Flash 4? Potrebbe essere la figlia di Barry e Iris Più che per DeVoe, la quarta stagione di The Flash sta appassionando per un altro mistero, quello della ragazza di colore che appare in maniera enigmatica a ogni fine episodio. […] L'articolo The Flash: chi è la ragazza misteriosa? La figlia di Barry e Iris proviene da Gossip e Tv.

THE FLASH - "Violet is the new Red". Anticipazioni della puntata 4x16 "Run - Iris - Run" : Andiamo a scoprire cosa ci riserva questa puntata.In questo episodio di The FLASH, il team ritorna sulle tracce di DeVoe. Mancano tre passeggeri dell'autobus di metaumani, ed il caso vuole che riescono a trovarne un altro: Matthew AKA Melting Pot (guest star Leonardo Nam). L'uomo è capace di scambiare i DNA delle persone.Durante un combattimento tra FLASH e Matthew, l'uomo scambia i DNA di Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton). Il ...

THE FLASH - curiosità su Savitar - il ritorno di Constantine in Legends Video : Da qualche anno, sono state diverse le #Serie TV made in USA ispirate all'universo DC. Titoli come The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow sono oramai entrati nei cuori dei fan, anche italiani. Questi #Telefilm ispirati ai più grandi supereroi a stelle e strisce sono da considerarsi delle ottime serie reboot. Trampolini di lancio ideali per avvicinare i neofiti all'oramai vasto e complesso DC Universe, che è in vita oramai quasi 80 anni. The ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x15 "Enter Flashtime" : Mi chiamo Barry Allen, e sono decisamente l'uomo più veloce del mondo.La puntata inizia con il respiro affannato di Barry, il ragazzo si trova nei laboratori, è esausto e completamente sudato. Qualcosa mi dice che faremo un tuffo nel passato per scoprire di cosa si tratta. Davanti a sé c'è Iris, immobile. Il ragazzo la fa vibrare velocemente insieme a lui, e le dice in maniera disperata che questa volta non è in grado di salvare Central City.8 ...