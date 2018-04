The Bunker | diffuso in rete un gameplay per Switch

eurogamer

: Bubba just putted the ball into a bunker bahahahahaahahahahaha - Joe_Varano : Bubba just putted the ball into a bunker bahahahahaahahahahaha - ZaF_AcE : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - himawarishu : Devo dire che il modo di scrivere di Kevin Brooks (o almeno ciò che traspare dalla traduzione) è molto più adatto a… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Theè ora disponibile per Nintendoin formato digitale, ci fa notare Nintendoeverything, e ad accompagnare il lancio possiamo vedere un nuvoriproposto di seguito.Per chi non lo conoscesse Theè un titolo horror che punta sulla psicologia realizzato in live action. Come ultimo superstite di unnucleare, la routine quotidiana di John è rimasta l'unica cosa a mantenerlo sano di mente. Ma quanto un allarme scatta, la sua mente inizia ad autodistruggersi. Dovremo recuperare ricordi da aree da lungo tempo dimenticate, scoprendo gli oscuri segreti del protagonista.Cosa ne pensate di quest'uscita?Read more…