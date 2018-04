Tg RDN del 09 04 18

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018) VENTO E PIOGGIA FANNO STRAGE ALBERI, STRADE ROMA INVASE Il vento forte e la pioggia incessante che si sono abbattuti sulla Capitale hanno creato disagi in molte zone di Roma: da Ostiense a Marconi, da via della Pisana a Boccea fino alla via del Mare, dove un albero ha colpito un’auto con a bordo una donna, rimasta lievemente ferita. Oltre quaranta gli interventi dei Vigili del fuoco chiamati per rimuovere rami e alberi crollati. Chiusa alcune ore la galleria Giovanni XXIII. La pioggia, inoltre, ha causato un allagamento in via Dei Due Ponti, tra viale di Tor di Quinto e via Bomarzo, con chiusura temporanea della strada. ATAC, RAGGI: LA VOGLIAMO PUBBLICA E COMUNALE “Ci sta che i cittadini chiedano il referendum, ma la direzione di questa amministrazione su Atac e’ chiara: deve restare pubblica e comunale”. Lo ha detto oggi il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ...