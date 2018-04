Terremoto Norcia | gli agricoltori sono giunti a Castelluccio | semineranno la lenticchia

Terremoto Norcia : i trattori in marcia verso Castelluccio per la semina della lenticchia : Una quindicina di trattori sono pronti a percorrere la SP477 che collega Norcia a Castelluccio: gli agricoltori fanno quindi ritorno sul Pian Grande per la semina della lenticchia. “Torniamo sulle nostre terre, ma a distanza di un anno dall’ultima semina abbiamo ancora problemi di viabilita’. In alcuni tratti il passaggio dei trattori sara’ difficoltoso“, ha spiegato all’ANSA, Gianni Coccia, portavoce degli ...

Terremoto : riprendono le demolizioni a Castelluccio di Norcia : riprendono le demolizioni a Castelluccio di Norcia. Il Comune ha emesso una nuova ordinanza in cui si individuano altri due edifici da abbattere: sono i primi dopo la riapertura, seppur a fasce orarie, della strada provinciale 477 che collega Norcia al borgo. Le ruspe torneranno in azione nel centro abitato di Castelluccio a partire dal 14 aprile, salvo opposizione dei proprietari degli immobili in questione. Intanto continua la discussione su ...

Terremoto - Alemanno : Norcia si sta riprendendo : “Per vivere in questa terra occorre provare un amore viscerale, come quello che prova la nostra comunita’ che ha scelto di restare nonostante tutto. Quella che oggi voi trovate e’ una Norcia che si sta riprendendo”: e’ quanto ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, riferendosi all’assemblea dei “Borghi piu’ belli d’Italia” che si e’ riunita nella citta’ di San ...

Terremoto - Stefano Boeri indagato per il centro polivalente di Norcia - lui : 'Un equivoco' : Stefano Boeri è indagato nel procedimento che ha portato al sequestro del centro polivalente di Norcia, struttura progettata dall'archistar in seguito al Terremoto che il 24 agosto 2016 ha sconvolto ...

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Perugia - sisma M 2.2 a Norcia (ore 11 : 36 - 12 marzo 2018) : Terremoto oggi, 12 marzo 2018: doppia scossa di magnitudo 2.1 e 2.2 sulla scala Richter ha avuto luogo Norcia, in provincia di Perugia. sisma anche a Teramo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:39:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : comandante dei carabinieri in visita a Norcia : Per la sua prima visita in Umbria, il nuovo comandante dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha scelto Norcia: ha voluto congratularsi personalmente con tutto il personale impegnato nell’area del Terremoto per garantire sicurezza e contribuire alla rinascita dei centri colpiti. Il comandante ha visitato la compagnia e la stazione carabinieri Forestali di Norcia, nei moduli abitativi provvisori. L'articolo Terremoto Centro Italia: ...

Terremoto Norcia : gara per liberare la Basilica dalle macerie : “Sei mesi per liberare dalle macerie la Basilica di San Benedetto di Norcia, ma prima occorre indire la gara per l’affidamento dei lavori, speriamo di poterlo fare gia’ dalla prossima settimana“: lo dichiara Marica Mercalli, soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria. “Per rimuovere l’importante volume di macerie dall’interno della Basilica abbiamo stimato che servira’ circa un milione di ...