Terremoto di magnitudo 6 1 in Giappone | crolli e 5 feriti

Terremoto oggi in Giappone/ INGV : scossa magnitudo 6.1 - 5 feriti e danni a strade ed edifici (9 aprile 2018) : Terremoto oggi , 9 aprile 2018, In Giappone . INGV , ultime notizie e dati: forte sisma di magnitudo 6.1 sulla scala Richter a 800 km da Tokyo. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:00:00 GMT)

Scossa di Terremoto magnitudo 6.3 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 07:48:40 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.3 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.