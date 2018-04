Terapia genica | Novartis acquisisce AveXis per 8 | 7 miliardi

Usa - biohacker si inietta Terapia genica fai-da-te contro l’herpes : Usa, biohacker si inietta terapia genica fai-da-te contro l’herpes Aaron Traywick, amministratore delegato della startup biotech Ascendance, durante una conferenza, ha assunto un vaccino ottenuto modificando geneticamente il virus Continua a leggere L'articolo Usa, biohacker si inietta terapia genica fai-da-te contro l’herpes sembra essere il primo su NewsGo.

Leucemia - primo caso di bimbo guarito con la Terapia genica : “L’obiettivo è evitare il trapianto di midollo” : Arrivare ad eliminare, nel prossimo futuro, la necessità del trapianto di midollo osseo nei bambini con Leucemia linfoblastica acuta grazie all’utilizzo della terapia genica: è l’obiettivo indicato dal direttore del dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica, terapia Cellulare e genica dell’Ospedale Bambino Gesu’, Franco Locatelli, che per la prima volta in Italia ha utilizzato la tecnica “rivoluzionaria” ...

Leucemia - bimbo curato grazie alla Terapia genica : è il primo in Italia : Medici e ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno manipolato geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore in un bambino di 4 anni...

Leucemia - un nuovo successo italiano per la Terapia genica Car-T sui bambini : (Foto: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) Riprogrammare geneticamente le cellule immunitarie (i linfociti T) per addestrarle a riconoscere e attaccare un tumore. Si tratta della promettente e innovativa terapia genica Car T (acronimo di Chimeric antigen receptor T cell), un trattamento che si è appena dimostrato efficace su un bambino di 4 anni affetto da Leucemia linfoblastica acuta (Lla), un tipo di tumore raro che spesso non risponde alle ...

Leucemia - primo caso di bimbo guarito con la Terapia genica : “Bisogna comunicare queste notizie con cautela” : “Siamo di fronte a una terapia di grandissimo interesse e che rappresenta una delle rivoluzioni più importanti in immunoterapia. Ma è necessario comunicare con cautela queste notizie, per non creare false aspettative nei malati”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Andrea Biondi, responsabile del Reparto della Clinica Pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza, dopo l’annuncio del bimbo che si trova attualmente in ...

Leucemia - primo caso di bimbo guarito con la Terapia genica : “Attesi grandi progressi” : “Come tutte le terapie sperimentali e’ necessario attendere altri studi di conferma e la valutazione a lungo termine dello stato di salute dei pazienti, tuttavia sono convinto che nei prossimi anni vedremo ancora grandi progressi nel campo dell’immunoterapia con cellule “viventi” geneticamente modificate. E’ questo il risultato piu’ bello della ricerca e della scienza”. Cosi’ il genetista ...

