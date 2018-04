Tennis | Muguruza regina di Monterrey

Tennis - a Monterrey Muguruza vola in semifinale : Monterrey , MESSICO, - Garbine Muguruza in semifinale all''Abierto GNP Seguros', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250.000 dollari in corso sul cemento di Monterrey , in Messico. ...

Tennis - Monterrey : la Muguruza in semifinale : ROMA - Garbine Muguruza in semifinale all'' Abierto GNP Seguros ', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250.000 dollari in corso sul cemento di Monterrey , in Messico. Nella sfida della ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Radwanska elimina Halep. Pliskova e Muguruza agli ottavi : Dopo l’eliminazione della testa di serie numero due, arriva anche quella della numero al WTA Premier Mandatory di Miami. Simona Halep saluta la Florida dopo essere stata sconfitta da una ritrovata Agnieszka Radwanska. La polocca si è imposta in tre set in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. Halep perde così l’occasione di poter aumentare il vantaggio in classifica su Caroline Wozniacki, mentre Radwanska torna finalmente ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di venerdì 9 marzo. Halep ok - Kvitova vince una maratona - subito fuori Muguruza : Esordio per molte big ad Indian Wells, primo torneo Wta Premier Mandatory della stagione. La numero uno al mondo Simona Halep si qualifica per il terzo turno dopo aver sconfitto in due set la ceca Kristyna Pliskova, numero 77 del ranking, con un doppio 6-4. subito fuori, invece, Garbine Muguruza, testa di serie numero tre, che viene sconfitta in maniera sorprendente dalla statunitense Sachia Vickery, numero 100 e proveniente dalle ...