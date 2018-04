Tennis | ATP Marrakech 2018 | Thomas Fabbiano esce in due set per mano del francese Richard

Tennis - ranking Atp : Nadal al comando - Fognini torna 20° : ROMA - Ultima settimana dedicata alla Coppa Davis e ranking Atp invariato nelle posizioni che contano. Al comando resta Rafa Nadal , che proprio sulla terra rossa di Valencia ha fatto il suo rientro ...

Tennis - ranking Atp : Nadal sempre al comando - Fognini 20° : TORINO - Dopo la settimana dedicata ai quarti di finale e alle altre sfide di Coppa Davis , situazione immutata ai vertici della classifica mondiale, con Rafa Nadal per la seconda settimana sul trono ...

Tennis - ranking ATP (9 aprile 2018) : la Coppa Davis cristallizza la classifica. Quattro italiani nei 100 : Tutto fermo: il fine settimana di Coppa Davis cristallizza le posizioni nel ranking ATP, con l’iberico Rafael Nadal sempre davanti a tutti, ora per 100 punti esatti, sull’elvetico Roger Federer. In terza piazza il croato Marin Cilic, altro trascinatore in Davis, conserva 60 punti sul tedesco Alexander Zverev, che ha subito una dura lezione ieri da Nadal. ranking ATP al 9/4/2018 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger Federer ...

Tennis : Nadal scalza Federer - è n.1 Atp : ANSA, - ROMA, 2 APR - Adesso c'è anche l'ufficialità dell'Atp: Rafa Nadal torna n.1 del mondo ai danni di Roger Federer che, complice l'eliminazione al 2/o turno a Miami perde per appena 100 punti lo scettro del Tennis mondiale , 8.770 punti contro 8.670, . Conferma al 3/o posto per il ...

Tennis - Ranking ATP (2 aprile) : Rafael Nadal torna in vetta - John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 italiano : Cambiamento al vertice del Ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo ...

Tennis - Atp Miami : titolo ad Isner - Zverev battuto in finale : Miami - John Isner ha conquistato il 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale che si è concluso nella serata italiana di domenica sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : John Isner rimonta e batte Alexander Zverev in tre set : Il sogno americano di John Isner si è avverato: lo statunitense ha battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida. Il punteggio recita 6-7 (4) 6-4 6-4 al termine di una battaglia sportiva durata esattamente 150 minuti. Nel primo set il tie break è stato il giusto epilogo di una partita nella quale non ci sono stati break: tante però le occasioni non sfruttate, soprattutto dallo ...

Atp Miami : Cilic ko - avanti Del Potro e Zverev - Tennis : ... rispettivamente out al secondo e terzo turno, nella giornata che manda in scena gli ottavi di finale deve salutare Crandon Park anche Marin Cilic: ad imporre l'alt al croato, numero 3 del mondo e ...

Tennis - Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer - non succedeva dal 2003 : Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito. Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : il tabellone principale. Fabio Fognini e Thomas Fabbiano dalla parte di Roger Federer : Sorteggiato a Miami il tabellone del torneo ATP Masters 1000: nella parte alta, quella che vede inserito l’elvetico Roger Federer, ci sono anche i due azzurri Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Il primo usufruirà di un bye, poi, a partire dal terzo turno avversari ostici: potrebbe incrociare prima l’australiano Nick Kyrgios, poi il tedesco Alexander Zverev. Il secondo, in caso di successo all’esordio, affronterà il sudafricano ...

Tennis - Berrettini in volo : sbarca fra i primi 100 Atp : Matteo Berrettini, 21enne romano, da oggi è numero 95 del ranking Atp, per la prima volta in carriera tra i top 100 al mondo. E con solo una decina di colleghi più giovani davanti a lui. Un obiettivo ...