Tennis | a Charleston trionfa l' olandese Bertens

Tennis - Kiki Bertens è la campionessa di Charleston : ROMA - Kiki Bertens è la campionessa del ' Volvo Car Open ', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 800.000 dollari che si è disputato sui campi in terra verde di Charleston , in South Carolina.

Tennis - WTA Charleston 2018 : i problemi fisici condizionano Sara Errani. Ai quarti va Bernarda Pera : Si conclude agli ottavi di finale l’avventura di Sara Errani sulla terra verde di Charleston, negli Stati Uniti: l’azzurra, condizionata da un problema alla coscia sinistra nel corso del terzo set, cede alla statunitense Bernarda Pera in due ore e 25 minuti di gioco con lo score di 3-6 6-2 4-6. Nel primo parziale si parte subito con break e controbreak, poi Errani si porta avanti e non concretizza due break point, permettendo ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Sara Errani è agli ottavi di finale. Successo in rimonta contro Mihaela Buzarnescu : Sara Errani ha centrato gli ottavi di finale del torneo WTA di Charleston. L’azzurra ha vinto in rimonta contro la romena Mihaela Buzarnescu, 3-6 7-5(5) 6-2 dopo quasi 2 ore e mezza di gioco. Ora Sarita affronterà l’americana Bernarda Pera, in rotta di collisione ai quarti con Camila Giorgi, che a sua volta dovrà vedersela con Madison Keys. Un match vinto in rimonta, lottando, proprio come piace a Sara, andata sotto dopo le prime ...

Tennis - a Charleston Giorgi vola agli ottavi : Charleston , USA, - Camila Giorgi è negli ottavi di finale del 'Volvo Car Open', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 800.000 dollari in corso sui campi in terra verde di Charleston, in South ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Camila Giorgi elimina Daria Gavrilova e guadagna l’accesso agli ottavi : Porta bene ai colori azzurri la terra verde di Charleston: nel secondo turno del torneo WTA Premier la nostra Camila Giorgi batte in tre set la testa di serie numero 11 del tabellone, l’australiana Daria Gavrilova, al termina di una battaglia sportiva durata due ore e terminata con lo score di 6-2 2-6 6-3. agli ottavi l’incrocio con la vincente del confronto tra la statunitense Madison Keys e la spagnola Lara Arruabarrena Vecino. Nel ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Sara Errani piega Eugenie Bouchard in due set ed accede al secondo turno : Missione compiuta per Sara Errani nel WTA di Charleston (Stati Uniti). Sulla terra verde statunitense l’azzurra (n.95 WTA) piega 6-4 6-4 la canadese Eugenie Bouchard, n.111 WTA, in 1 ora e 31 minuti di partita. Una prestazione solida per la giocatrice nostrana che accede al secondo turno dove se la vedrà con la rumena Mihaela Buzarnescu (n.39 del mondo). Nel primo set Sarita parte con il piede giusto: break in apertura, sfruttando i tanti ...