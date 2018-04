Ten days in the valley | con Kyra Sedgwick la serie crime

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 aprile 2018) Quando l’arte si mischia con la realtà in unacome Tenin thescoprire la verità diventa difficilissimo, come sta per scoprire(già vincitrice di un Golden Globe e un Emmy per la sua interpretazione in The Closer) la protagonista della nuovaa disposizione in prima tv per l’Italia su TimVision dal 10 aprile. Tenin the, anticipazioni Tenin theracconta la storia di Jane Sadler, una produttrice televisiva piena di lavoro, madre single costretta ad affrontare una separazione difficile. Ma tutto cambia quando, una notte, sua figlia scompare nel nulla; il mondo sembra caderle addosso, ma soprattutto tutto comincia a trasformarsi nel vero e proprio ritratto del suo show: un thriller poliziesco in cui non ci si può fidare di nessuno e dove tutti hanno qualcosa da nascondere. Nessuno verrà escluso dai sospettati, nè il ...